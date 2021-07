Lembranzas da infancia

MOITAS das conversas con amigos arredor dunhas cervexas (que seguimos botando de menos pola situación COVID) facíannos regresar ós momentos da infancia. Nunha tarde de cafés e confidencias sobre a nosa vida a miúdo regresabamos á época na que, coma cativos, o maior desfrute eran os debuxos animados (protagonizados polos personaxes que marcaron eses anos da nenez) e as lambetadas ás que hoxe tampouco nos podemor resistir vendo unha serie de Netflix.

Unha desas iconas da infancia que nunca poderán desaparecer para min é a do rato Mickey Mouse, da factoría Disney. A día de hoxe sigo fascinándome coa imaxe dese personaxe (e, confeso, mercando roupa coa estampaxe da súa silueta ou a da súa moza, Minnie Mouse, como tamén teño elixido o seu traxe para vestirme nalgún que outro Entroido). Son figuras cheas de tenrura, un ingrediente fundamental que hoxe precisamos seguir repartindo entre os comensais.

Facendo un rápido diagnóstico detecto que a sociedade está a volverse máis agresiva e menos tolerante. Os nenos precisan máis xestos de amor, menos violencia no que presencian día a día, para non reproducir cos seus iguais todo aquelo que queremos erradicar.

Recordo con agarimo o programa de Barrio Sésamo, espazo de referencia para moitos de nós no que á televisión infantil se refire. Lonxe quedan as ensinanzas das emisións educativas de Barrio Sésamo coas que eu medrei. Atrás fica a dozura de Espinete, o ourizo de cor rosa tan querido polos seus coetáneos, e de don Pimpón, acompañados polo panadeiro Chema e a ra Gustavo. Epi e Blas, Triki, o Monstro das Galletas, o Conde Draco... todos fixeron que nenos de varias xeracións desfrutaran da merenda aprendendo cousas moi interesantes.

Ademais de asimilar conceptos básicos como arriba e abaixo, dentro ou fóra, máis alá de aprender os números, recibíase unha educación en valores. Aprendíase a respectar a todas as persoas. A ser tolerantes. A través daqueles personaxes intentábanse inculcar distintos principios, erradicando a violencia, poñendo fin á agresividade e propoñendo modelos de conduta do que era correcto.

Nada que ver co que logo apareceu noutros debuxos do estilo de Shin Chan e semellantes, onde se chegou a transmitir un desprezo cara a muller desorbitante. Pois talvez teñamos que mirar un pouco cara atrás e retomar o camiño da defensa dos dereitos humanos. Hai que evitar os programas de marcado carácter machista, nos que se aprecia unha violencia explícita que non ten cabida en espazos destinados os máis pequenos...

Estamos escoitando nos informativos casos de violencia de xénero case a diario, con mulleres asasinadas a mans das súas parellas ou ex parellas. Algo segue a fallar nesta sociedade. E se na educación está a solución non podemos esquecer que non só educa a escola, tamén a casa e os medios audiovisiuais, tan presentes nas novas xeracións... sempre co móbil na man, con acceso a internet, ás redes sociais...

Usemos, pois, o que está ó noso alcance para trasmitir valores de non violencia, de solidariedade, educando en igualdade. Que non se repitan casos coma o da Coruña, que non se presencien máis mortes como a de Samuel. Hai que actualizar os contidos, porque a día de hoxe Barrio Sésamo resultará obsoleto, pero aproveitemos os espazos para educar, facer pensar nos demais e traballar os valores da amizade, do amor, da tolerancia, do respecto. Recordemos os xestos amables de Heidi, dos Osos amorosos, de Pumuki ou de David el Gnomo. Facían valorar a familia, os amigos, a natureza. Agora a maior preocupación é a estética. Pero iso non é educar.