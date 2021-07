Liberdade dos nenos

Hai tai un dito que reza: “Era visto”. Tamén hai outro en forma de conto sobre un famoso garda urbano de Betanzos (in illo tempore): regulando o tráfico na estrada xeral, despois de lle dar paso á vez a dous turismos en sentido contrario, e comprobar o encontronazo, dixo: ”Isto xa o vía vir eu”. Pois despois da excursión / botellón a Mallorca dos esforzados ex–alumnos de bacharelato poderíamos dicer: ”Isto xa o vía vir eu”. Gromo sobre gromo, regromo sobre regromo. Digo ‘esforzados’, porque despois do remate dunha etapa tan sumamente dificultosa na vida dos seres humanos que estudan bacharelato, é comprensíbel que haxa lugar para un divertimento san a 1.000 quilometros de casa en actividades lúdicas non coñecidas nen abordábeis en nengún lugar dos coñecidos na contorna. De aí a un contaxio inquietante nun momento de certo alivio, non houbo máis que o percurso de 10 días. E o pior do asunto é que algunhas excursións estaban contratadas antes de se levantar o estado de alarma, quer dicer, sen proba algunha de bonanza.

É comprensíbel, porén, que en plena pandemia os seus pais -na maior parte dos casos, tutores- e, desde logo, promotores de tais expansións celebrativas, atoparan que tal desprazamento con festa rachada e maneiras exaltativas sexan unha parte dos dereitos dos nenos, sen gardar respeito algún pola evitación do contaxio e a vida colectiva. Así se entende a patria potestade, a tutela e o bon facer director/condutor da vida social dos infantes. E dicemos infantes á mantenta porque, aínda que pensabamos que eran adultos, tivemos que desmentilo rotundamente polo declarado polos pais, polas organizacións de pais e nais; temos lido: “Os nenos teñen dereito a se divertiren”. Ergo, se os pais din que son nenos, é que son nenos.

O valor social estabelecido de confianza ilimitada na capacidade e forza da mocidade, a súa crianza a salvo de calquer modo de preocupación e responsabilidade, produce ás veces, de forma individual, e sempre socialmente, distorsións do que sería esperábel ou desexábel da vida en sociedade. Non digo algo como: “Os novos de hoxe son...”; tampouco digo “a mocidade, xa se sabe...”.

Só desexo aseverar que no momento presente, e debido a determinadas circunstancias de educación permisiva, de educación con enorme índice de fracasos, da busca a través da publicidade e propaganda de consumidores pouco avisados (de calquer mercadoría: sexa roupa, drogas legais e ilegais, xogos de todo tipo, incluídos os de apostas..., por certo, non de libros !!), existe un colectivo de tamaño importante composto por mozos dese grupo mimado que desempeñan un rol social preocupante: o pouco valor do esforzo no desempeño do traballo, mesmo só comenienzudo, remata cun coñecemento exhaustivo dos seus dereitos -son todos os que están definidos e outros novos-, considerando en cambio que os deberes son para os pais e mais para os vellos (isto é, os “outros”).

O custo social da conduta absolutamente irresponsábel debería ser asumida polos responsábeis individuais de tal expansión vírica, pero nen vai ser así nen sequer se plantexa como análise.