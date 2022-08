Llegó septiembre... y ahora ¿qué hacemos?

Da miedo, pereza, angustia vital pensarlo ¿verdad? Sí, ya se que los que tienen la vida resuelta económicamente no van a estar de acuerdo... o ¡sí! Lo cierto es que del mismo modo que el domingo es un día generalmente asqueroso a partir de la comida, ya que todo nuestro ser está en modo de mañana vuelta al trabajo (que generalmente no gusta), a la rutina (que generalmente no gusta), a madrugar (que generalmente no gusta), a ir todo el día corriendo de una tarea en otra como pollo sin cabeza (que generalmente no gusta), a acumular cansancio otra vez (que generalmente no gusta), a elevar el nivel de estrés (que generalmente no gusta)... eso mismo le pasa a los últimos días de agosto, se esté o no ya de vacaciones.

La pandemia y la crisis económica son dos catalizadores que refuerzan o sacan a la luz la crisis vital permanente en la que estamos la mayoría de las personas. Y eso es porque vivimos como si de una competición se tratara, todos y cada uno de los minutos de nuestra vida. Lo hacemos en automático, de manera inconsciente, de tal forma que no nos damos cuenta de que lo hacemos. Y vivir así lo que nos roba es el único bien que no podemos comprar por ninguna cantidad de dinero: el tiempo. Y lo vamos consumiendo en tareas que consideramos imprescindibles para ganar en una carrera que, contrariamente a lo que pensamos, no nos va a llevar a ningún podio. Nadie nos va a aplaudir al final porque otros que competían con nosotros y llegaron antes ya no están, ya que al final se encontraron con la muerte.

Y otros que también corrían, pudieron por alguna razón darse cuenta de que no tenía sentido competir y se pararon antes, consiguiendo así ralentizar el tiempo y viviendo la vida de una forma más consciente, más sana, con más sentido, más felices! Por supuesto que no es fácil hacerlo, si lo fuera, todos viviríamos mejor en el más inteligente y profundo sentido de la palabra.

Mirad, me habéis leído en algunas ocasiones que en la vida hay que tener “autoridad moral” para “hablar de” o decir ciertas cosas. Mucho más cuando lo que se pretende es ayudar a otros a resolver dudas o problemas. Soy muy consciente de ello, y por eso jamás hablo ni digo cosas que yo mismo no haya experimentado de alguna forma. Cuando era adolescente, pensé que no quería vivir el resto de mi vida alienado por el sistema, ni formar parte de esta puta rueda de hámster a la que nos vemos abocados una y otra vez, repitiendo esquemas mentales de otros, patrones establecidos por otros, que sin duda no favorecen ni el desarrollo personal ni la salud mental de las personas. No hay más que ser sinceros con nosotros mismos y el porcentaje que sale de profundo bienestar y paz interior de las personas es estremecedor.

Así que decidí algunas cosas que me llevarán a ser lo más libre posible y a tener el mayor control posible de mi vida: decidí que no quería tener jefes, que no trabajaría nunca por cuenta ajena, que no quería tener que fichar ni que nadie me controlara, que no quería madrugar por obligación, que no quería vivir esperando a que llegaran los viernes para ser feliz, ni estaba dispuesto a que los domingos fueran un día de depresión, que no quería que mis vacaciones estuvieran estipuladas y marcadas de antemano, que no quería que llegaran “los septiembres” con angustia, ansiedad, incertidumbre, que no quería que ir a trabajar para mí supusiera un sacrificio...

Y me comprometí con ello ¡de por vida! ¿Lo he conseguido siempre? No. ¿Muchas veces, mucho tiempo? Sí. ¿Ha sido fácil? No. ¿Me arrepiento? No. ¿Lo volvería a hacer si se pudiera dar marcha atrás? Sí. ¿Lo voy a seguir haciendo? Sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Fijaros, la diferencia vital más importante entre ser niños y ser adultos, es que mientras los niños toman sus decisiones basadas en el corazón, los adultos tomamos las decisiones basadas en la razón, dejando casi siempre al corazón relegado a un segundo plano, cuando es este el único que nos conecta de una forma pura con nuestra esencia más profunda, que es la que guarda realmente quienes somos y para qué estamos aquí. Los bebés, los niños, buscan permanentemente la sonrisa del otro, disfrutar, explorar, compartir, ser felices... y lo que provocan y despiertan en los adultos literalmente es eso: curiosidad por verlos, alegría, risas, sonrisas... felicidad. Me pregunto muchas veces por que somos tan brutos los adultos de haber caído tan fácilmente en la manipulación de nuestra vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que nos llevan creer que hay que ser serios y responsables, entendiendo por ser serios y responsables hacer lo que el puto sistema social y de creencias dicta.

Pero, ¿esto qué es? ¡Váyase usted al carajo!, como le dijo mientras era diputado hace años el poeta y cantante Labordeta al presidente del Congreso cuando le mandó callar... No quiero y no me da la gana de callarme cosas que siento y creo profundamente que son así y que he visto que funcionan igual para todas las personas en todas partes del mundo. Hemos nacido para intentar ser lo más libres y felices posible. Y, así, además, llevaremos la libertad y la felicidad a los demás. ¿Qué nos trae este Septiembre? INCERTIDUMBRE, ANSIEDAD, ESTRÉS, SENTIMIENTO DE SOLEDAD, MIEDO.... ¿Y qué podemos hacer? Aceptar lo que venga. No hablo de resignación que implica aguantarse con los golpes, sino ser consciente de lo que está pasando y tratar de aprender de ello para actuar desde ahí. Pedir ayuda sin pudor. Todos somos iguales y a todos nos van a pasar cosas malas en la vida. Tender puentes los que los puedan ofrecer y buscarlos los que necesitan pasar el río.

Dejar de competir de una puta vez y colaborar con el sentimiento de que prefiero tener menos y que tengamos los dos. Cambiar en todo lo que podamos a título individual el tener por el ser. Tratar no de buscar, sino de encontrar el sentido a todo lo que nos pasa para poder crecer como personas. Gastar el mayor tiempo posible en lo que nos haga sonreír y haga sonreír primero a los que amamos y después al resto del mundo. Y no valen excusas para la mayoría. He visto sonrisas en guerras, en campos de refugiados, en zonas de pobreza...

Pero no quiero olvidarme por supuesto de las personas que por estar viviendo situaciones límite, por mil circunstancias, NO están en disposición de hacer las cosas que digo. A ellas pedirles por favor, lo que para los demás es una obligación. No rendirse, porque como nos decía mi abuela Fernanda: “Quien resiste vence”. Y es verdad! O se gana porque se le dió la vuelta a la situación, o se gana aún perdiendo porque uno muere con el sentimiento de que luchó hasta el final. Y para terminar este artículo quiero compartiros una breve historia en la que cuando el viento le anunció al guerrero que llevaba una tormenta, el guerrero le contestó gritando: “Yo soy la tormenta!”. Que no nos asuste septiembre. Seamos septiembre!