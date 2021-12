Lo de Castilla y León

NUNCA es conveniente que se enquisten las historias internas de los partidos políticos, aunque pueden haber hallado una narrativa de aires épicos. La batalla madrileña entre Ayuso y Casado, desmentida por unos, fundamentalmente los interesados, pero muy confirmada por otros, ha ido creciendo, ha acaparado gran parte del relato político de las últimas semanas, y probablemente lo seguirá haciendo. Es difícil apagar estos fuegos y mucho menos cuando el viento mediático sopla. Y sí, también el viento electoral.

Esa batalla madrileña a lo Shakespeare tiene recorrido, porque ocurre en el mismo corazón del poder de un partido, y se prolonga a una de sus extensiones más exitosas, la Comunidad de Madrid. Se dan, pues, todos los ingredientes de lo que podría calificarse de épica morbosa, algo que suele ser imparable en el debate público y no digamos en las tertulias de televisión.

Ayuso, por otra parte (va perdiendo el Díaz, por economía del lenguaje), se ha construido como un personaje fuerte en los medios, ha logrado componer una idea del mundo doméstico que muchos parecen apoyar, y de su condición de rara avis ha pasado a ser una competidora nata, entrenada a buen seguro en ese arte por sus más avezados asesores.

Sin resolver del todo ese conflicto, y con Casado intentando volver a la normalidad de su liderazgo, algo que sin duda desea con ardor, nuevos frentes empiezan a abrirse, porque el perfume de las elecciones ha comenzado a inundar las sedes de los partidos, y el propio Sánchez cree que tiene una batalla en ciernes, una batalla poliédrica, también de alguien próximo, aunque no sea de su mismo partido. La batalla de Yolanda Díaz.

Pero ese melón electoral lo acaba de abrir Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, no se sabe si por temor o por pura estrategia. Vamos a asistir a más movimientos de esta naturaleza, que tienen mucho más laboratorio que espontaneidad. Pero hay comunidades que no osan tentar a la suerte, que van a aguantar la coalición, el pacto, incluso a pesar de desavenencias y deterioros, así que la maniobra de Mañueco, en esa Castilla y León que no está acostumbrada a acaparar titulares, se ve como un movimiento de cierto riesgo, pero, a decir verdad, el riesgo es muy pequeño.

Más allá de lo que Mañueco considera una traición de Ciudadanos en la negociación de los presupuestos (destituyó a sus consejeros, y la realidad es que Ciudadanos ve cómo en pocos días disminuye su perfil político, ya limitado), la cuestión es si se trata de una maniobra probatoria, con las encuestas de la comunidad en la mano, en busca de una mayoría, nada rara en este territorio, y en busca, finalmente, de una Moncloa demasiado esquiva (que, según las proyecciones, parece que sigue siendo esquiva: al menos de momento).

¿Se mide el PP consigo mismo? ¿Trata de adelantarse a quienes podrían disputarle escaños importantes en un futuro inmediato? ¿Es un laboratorio para otras comunidades y para las elecciones generales? Porque, más allá del intercambio de acusaciones con Ciudadanos, y del enfado de Francisco Igea, está el reto que suponen para el bipartidismo los partidos de la España vaciada, cuya influencia y poder están por determinar. ¿Cuánto tendrán que decir plataformas como Soria ¡ya! o León Ruge? ¿Cuántos votos podrá reunir esta vez la Unión del Pueblo Leonés? ¿Qué hay del crecimiento de Vox en esa autonomía? Pero parece que Mañueco lo ha visto claro.