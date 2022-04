Lo de Rueda es de libro

DESDE el mismo instante en que Feijóo aceptó a primeros de marzo ser candidato a la presidencia del PP de España la sucesión en la Xunta estaba cantada. Solo hacía falta aplicar el principio de la selección natural. Lo natural y normal es dejar el cargo a quien lo venía ejerciendo desde 2009 en ausencia del titular. En los primeros años lo hizo como conselleiro de Presidencia, después como vicepresidente y en la actualidad como vicepresidente primero.

Si además coincide que esa persona fue secretario general del partido durante una década, desde 2006 hasta que asumió la presidencia del PP de la provincia de Pontevedra en 2016, no había margen de error en la apuesta. Que Rueda asuma la presidencia de la Xunta era tan obvio como que Feijóo dedicará todo su tiempo a la nueva tarea. Presidir el gobierno gallego y el partido en España no es incompatible, pero choca con la cultura política de este país. No deja de ser paradójico que el presidente del Gobierno sume ambos cargos a pesar de tener más responsabilidades y seguramente ocupaciones que las del jefe de la oposición.

La cuestión sucesoria a resolver era diáfana en la Xunta, pero no parecía tan clara en el partido. Ante la falta de precedentes y siendo varias las opciones que permiten los estatutos había riesgo de generar cuando menos malestar. Las legítimas aspiraciones por hacerse cargo de la herencia de Feijóo podrían desembocar en divisiones internas, que los ciudadanos acostumbran a penalizar en las urnas. Otras formaciones gallegas padecieron esa enfermedad. La ruptura del BNG en Amio hace una década no se recompuso hasta hace bien poco con Pontón al frente, aunque a veces no se sabe si con todas las atribuciones, y el PSdeG trata ahora con Formoso de salir del túnel. Otros, como AGE y En Marea, se hundieron con la misma rapidez que subieron, en medio de navajazos a discreción entre los miembros de las distintas familias, parece que ahora indignados entre ellos, dejando por el camino numerosos políticos otrora de renombre.

La fórmula propuesta por Feijóo de abordar simultáneamente la sucesión en la Xunta y el partido no solo es razonable sino también necesaria a corto y medio plazo. A corto, porque dentro de un año habrá elecciones municipales, muy complicadas para el PP en las siete grandes ciudades y otras localidades de tipo medio. Ofrecer una imagen de división sería catastrófico para su objetivo de recuperar terreno. Y a medio plazo, porque en verano de 2024 vuelve a haber unas autonómicas gallegas.

Con el todavía presidente seguramente se repetiría la película pero está por ver si el nuevo protagonista goza de similar aceptación del público, aunque se atenta al mismo guion. Y también si mantiene el elenco, sobre todo en San Caetano. Sorprendería un cambio radical en un primer momento, pero no es descartable con motivo o consecuencia de las municipales. El déficit de mujeres en los puestos de responsabilidad, tanto en el partido como la Xunta y Parlamento. es notorio en el PPdeG. Es asignatura pendiente.

Lo de Rueda es de libro. Reúne todas las características para ocupar ambos cargos. Sobre todo la experiencia, cualidad bien apreciada en tiempos convulsos como los actuales. Dada la mayoría parlamentaria que le sustenta, su adversario principal no será la oposición. Su gran reto es conservar la confianza que la sociedad gallega depositó en Feijóo durante estos años. Aprendizaje no le falta.