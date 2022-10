Lo dicho, Liz

COMO veníamos diciendo, Liz Truss lo tenía difícil y su marcha ayer, cuarenta y cinco días después de haber sido la última líder del país en saludar a la reina Isabel II, se despide. O la despiden. Liz no ha podido con la crisis, pero, sobre todo, no ha podido con los suyos. En la mejor línea Pío Cabanillas, Liz ha tenido que aplicarse aquella sentencia gloriosa y tan socorrida: “¡al suelo, que vienen los nuestros!”. Tal cual. Por cierto, no será la última vez que se aplique la frase, me temo. Cada día está más de moda.

Liz Truss, la breve, dirán algunos, llegó a primera ministra descabalgando al mismísimo Sunak, nada menos, que vuelve ahora a las apuestas (hay tres o cuatro en la parrilla de salida: pero es una parrilla que arde). Acostumbrados a Ascot y así, el hipódromo político se anima, pero la carrera va a poner a algunos jinetes a los pies de los caballos. Como decíamos hace apenas dos días, Johnson parece haber comentado la posibilidad de volver, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Támesis por Londres. Muchos se habrán mesado los cabellos al oírlo, y los habrán dejado como el propio flequillo del ex líder, pero otros, ya saben, se habrán aplicado lo de más vale lo malo conocido... para promoverlo. El sindiós en UK es de época.

A Truss, le fueron dimitiendo ministros, no sólo por el área económica donde había montado el gran pollo tributario intentando reconstruir un neoconservadurismo que, con el laborismo debilitado desde Brown, desde Blair, lo tenía realmente fácil. Los electores (no los londinenses, no mucha gente joven) les compraron la milonga del brexit, y ahora se arrastra esa ida por ahí, cada día, cada tarde, con una pena inmensa en observación, como quien lleva por la piel británica un cadáver nada exquisito y muy problemático que no encuentra un lugar para el descanso. Y va descabezando primeros ministros tan guapamente. Ignoro por qué Johnson quiere perder la cabeza por segunda vez: no es bueno galopar hacia Westminster con ella bajo el brazo, no es bueno entrar así en los comunes. Pero quién sabe si muchos de los colegas prefieren no tener tanta cabeza para que al menos no les duela.

El Partido Conservador británico está próximo a la implosión, esa es la realidad. Los errores políticos y económicos, uno detrás de otro, han contribuido en gran medida (sostenella y no emendalla), pero el mal, aunque nunca lo reconocerán, viene de atrás. Viene de una política nostálgica, muy de literatura fantástica, que fabuló con la posibilidad de dar nuevo aire a la identidad británica mediante el regreso a la vieja épica.

Para ello, se declaró que Europa no convenía. Y aunque Europa puede hacer las cosas mal (ahí estamos, con nuestro inmenso problema de la pesca), también es cierto que puede conseguir que el que se va dando un portazo, envuelto en su bandera y su pasada grandeza, puede terminar sintiendo frío. La coyuntura ha hecho lo demás. La coyuntura y los pésimos liderazgos.

La política desnortada, tozuda, inadecuada, que ni siquiera Italia imita, a pesar de su laberinto consuetudinario, a pesar del ideario de Meloni, en línea con los populismos euroescépticos en marcha, ma non troppo, por lo que pudiera pasar en este tiempo de tribulación. Un gobierno tan efímero es muy mal síntoma, porque, aunque el Reino Unido no esté en Europa, es Europa.