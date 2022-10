Lo feroz y lo salvaje

CADA vez hay más opiniones en torno a la creciente debilidad de los liderazgos políticos, de lo que se aprovechan aquellos que venden mano dura y fortaleza a espuertas, sin explicar muy bien (por si acaso) en qué consiste. Muchos se alimentan de la comida rápida de los tuits, ya saben, lo que implica una mala digestión. Por debilidad se entiende, en no pocas ocasiones, moderación. Por fortaleza, en cambio, se entiende intransigencia, maniqueísmo y no doblegarse ante nada, ni siquiera ante la verdad. Así, se ha vendido una cierta debilidad de las democracias, que nace precisamente de su naturaleza abierta. El patrioterismo (que no patriotismo) ha crecido exponencialmente a través de la propaganda y la simpleza.

La necesidad de una política elaborada y profunda, que nazca de la complejidad y no de la simpleza, tiene que ver con los retos que hay que afrontar de inmediato. Las autocracias suelen encararlo todo en dos tardes, pues no hay debate que valga, ya que el líder, como aquellos que creían que el poder emanaba de Dios (o que se lo hacían creer a la población), se considera poco menos que infalible, al menos por precaución, pues llevarle la contraria hacía perder la cabeza a cualquiera. Si introducimos elementos de adoración personal en el gobierno de las naciones, épicas de otro tiempo, entonces mejor volver a los chamanes de la tribu, que al menos tenían sentimiento ecologista y alma de poetas.

Sin duda, la creciente sofisticación tecnológica, como decía ayer Fernando Vallespín en El País, “no ha tenido su correspondencia en un desarrollo equiparable de nuestros sistemas políticos”. Este es el punto en el que líderes populistas de sobra conocidos consideran que defender las élites culturales e intelectuales es perpetuar una dominación más o menos visible de las sociedades democráticas. Por eso desmienten a los científicos, y niegan el cambio climático, y casi cualquier cosa que provenga del análisis intelectual. Pues ven en él una mano dominadora que les aparta de su conclusiones, probablemente simples y pueriles, cuando no cerriles, pero suficientemente útiles para sus propósitos políticos, que es de lo que se trata.

La gran pregunta es por qué sociedades avanzadas, que han tenido acceso a los progresos del mundo tecnológico, que han experimentado los bienes de la educación y de la cultura, que incluso han conocido en el pasado el terror de las tiranías y de la guerra, compran ideas tan rancias como radicales. No se explica suficientemente bien desde la desafección política. Hay algo más, sin duda. Y para algunos analistas el problema está en la inadecuada preparación de los líderes políticos, que, como decía Vallespín, quizás se encuentran superados por un mundo en el que el incremento tecnológico (incluyendo la capacidad destructiva de algunas armas) puede sacar a la luz “lo feroz y lo salvaje”, si cae en manos inadecuadas, deseosas de acaparar todo el poder.

Por otra parte, la política ha devorado parte de la realidad con su relato, como ya hemos escrito en otras ocasiones. Ahora, cuando la guerra en Ucrania y la crisis galopante nos devuelven sin anestesia a la realidad real, comprendemos que no podemos vivir pendientes de esos relatos de tensión perpetua y política teatralizada. Para ello las democracias necesitan una política desde la inteligencia, desde la ciencia, desde la razón, que aísle el discurso de “lo feroz y lo salvaje”, al parecer todavía atractivo para algunos.