Lo que hace daño a la Mente

El cerebro es el libro blanco que se encuaderna en la imprenta de la concepción. La mente es el autor que escribe, lee e interpreta el diario de nuestra vida a través de los sentidos. Sin cerebro, el autor no tiene donde escribir, por lo que sin cerebro no hay mente. Trasladado el concepto a nuestra era digital, el cerebro es la computadora (ordenador); la mente es el programa (software). Sin el ordenador (hardware) no hay software posible. Por lo tanto, el cerebro es el sustrato físico de nuestra mente, el depósito de la historia de nuestra vida (donde todo queda escrito) y sus consecuencias. El trastorno mental es un fallo de software, a veces causado por defectos del hardware (cromosomopatías, genopatías, malformaciones, lesiones orgánicas), pero en la mayoría de los casos es consecuencia de la incapacidad del programa para procesar la realidad cotidiana de nuestra existencia. El cerebro es el santuario de la mente; es el guardián de todos los misterios y enigmas que han dado lugar a nuestra especie, como lo concebía Santiago Ramón y Cajal.

La epidemiología psiquiátrica estima que la prevalencia mundial de trastornos mentales es inferior al 5%, a excepción de la depresión, que podría estar afectando a un 20% de la población. En términos absolutos, las enfermedades del cerebro son la tercera causa (10-15%) de morbimortalidad, detrás de las enfermedades del corazón (25-30%) y el cáncer (20-25%). Lo que magnifica la prevalencia de los trastornos cerebrales es el ictus y las enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson), el alto consumo de sustancias tóxicas y los accidentes, mientras que la locura clásica permanece estable.

Hay multitud de aspectos de nuestra vida cotidiana que dañan nuestra mente; muchos son previsibles, algunos son manejables y unos cuantos son evitables. El buen funcionamiento de nuestra mente es la garantía de nuestra dignidad como personas. La protección y salvaguarda de la integridad de nuestro cerebro debiera ser la mayor responsabilidad individual y una prioridad en cualquier sistema de salud, pero, desgraciadamente, tanto en lo público como en lo privado, interesan más la próstata, las mamas o la estética. No es de extrañar que algunos piensen, como ironizaba el novelista norteamericano Peter De Vries, que el cerebro es un artilugio para mantener separadas las dos orejas; o, como escribió Ambrose Bierce en su sarcástico The Devil’s Dictionary, “cerebro: aparato con el cual pensamos que pensamos”.

Tiene sentido la reflexión de Eric Hoffer, “tenemos rudimentos de reverencia por el cuerpo humano y no damos importancia a la violación de la mente humana”, porque lo que arruina nuestra existencia y nuestra dignidad no es el daño físico sino el mental; y así, con los golpes que nos da la vida, “el curso natural de la mente humana va de la credulidad al escepticismo”, como le contaba Thomas Jefferson al Dr. Caspar Wistar en una carta el 21 de junio de 1807. En otra carta de 1816 a John Adams, Jefferson escribía: “La decadencia corporal es sombría en perspectiva, pero de todas las contemplaciones humanas la más aborrecible es el cuerpo sin mente”. Nuestra agilidad mental decae con el tiempo y nuestra mente fluctúa en respuesta a las circunstancias. El psicoanalista suizo Carl Gustav Jung decía que “el péndulo de la mente oscila entre el sentido y el sin sentido, no entre lo correcto y lo incorrecto”.

El satírico Juvenal fue quien dijo: “Debes orar por una mente sana en un cuerpo sano”. Su predecesor Lucrecio decía que “la mente, igual que el cuerpo enfermo, puede ser curada y modificada por la medicina” (aunque no siempre). El dramaturgo francés Jean Baptiste Poquelin (Molière), en su comedia L’Amour médecin, presentada el 22 de septiembre de 1665 en Versalles por orden del rey Louis XIV, manifestaba que “la mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo y muchas enfermedades tienen su origen en la mente”.

El británico D.H. Lawrence escribía en el capítulo 16 de su Kangaroo que “la principal función de la mente es servir de mensajero”. A través del código genético heredamos los vicios y las virtudes de nuestros progenitores; y a través del código epigenético nuestro cerebro registra todo lo que ocurre durante y después del periodo embriofetal para recordárnoslo más tarde. Luego toca hacer frente al mundo. Con el trauma del parto comienza nuestra aventura exterior, donde lo bueno y lo malo quedarán escritos para siempre en las páginas inmaculadas del cerebro en desarrollo, lo cual configurará nuestra personalidad y, con el concurso del equilibrio o desequilibrio mental, determinará nuestra conducta ulterior. Platón decía que “la mente es siempre el gobernante del universo”. Pero ese gobernante sutil de nuestra existencia se puede ver alterado por muchas vicisitudes. Peter Ustinov declaraba en Dear Me que “puesto que estamos destinados a vivir nuestras vidas en la prisión de nuestra mente, nuestro deber es amueblarla bien”. Sobre lo mismo, años antes, el novelista francés Marcel Proust había escrito en A la recherche du temps perdu: Le Temps retrouvé: “La felicidad es beneficiosa para el cuerpo, pero es el dolor lo que desarrolla el poder de la mente” (para bien o para mal).

Lo que hace daño al niño es la ausencia del pecho materno que da calor y seguridad, la malnutrición, las órdenes contradictorias, el abandono, la separación de sus padres, la privación de afecto, la desconexión educativa entre la familia y la escuela, el maltrato físico, la violencia psicológica... El cerebro infantil es una esponja que lo absorbe todo, lo retiene todo, lo interpreta todo... lo condiciona todo.

Lo que hace daño al joven es la incertidumbre, el fracaso escolar, la inestabilidad familiar, el desengaño amoroso, la oferta tóxica que le rodea, las compañías indeseables y el oscuro túnel del futuro...

Al obrero, al asalariado, le hace daño la inseguridad laboral, la precariedad salarial, la conflictividad, la infravaloración de su trabajo, la desproporcionalidad de su sueldo con el de sus superiores (que no siempre valen más)... Al padre o madre de familia le hace daño el tener dificultades para llegar a fin de mes, la educación y el futuro de sus hijos, la enfermedad, el desconocimiento de lo que hace su prole fuera del hogar, el peligro de las drogas, los conflictos conyugales, la atención a los mayores que dependen de ellos...

Al anciano le hace daño el aislamiento, la soledad, la sensación de estorbo o inutilidad, la precariedad económica, la pérdida gradual de sus facultades físicas y mentales, y el camino a ninguna parte que le acerca al destino común de la muerte... Al empresario le hace daño la vulnerabilidad de su empresa, las dificultades económicas para mantenerse a flote o crecer, la deslealtad de sus huestes, la conflictividad laboral, la incapacidad de sus directivos, la ineficiencia de sus procesos productivos, y la incertidumbre de lo que ocurrirá mañana... Y a cualquiera le hace daño la falsedad, la mentira, la traición, la desconsideración, el desprecio, la envida...

Al ciudadano responsable que vota y mantiene a la clase política con sus impuestos le hace daño el sectarismos de sus gobernantes, las decisiones erráticas que ponen en peligro su puesto de trabajo y el futuro de su familia, las pugnas impenitentes por parcelas miserables de poder, la incapacidad política para colocar a su país en la senda del progreso con una educación, un mercado laboral, un desarrollo empresarial, una justicia, una sanidad, un equilibrio territorial y una sana convivencia, proporcional a todo lo que le roban en impuestos. Al ciudadano le hace daño ser la solución a la incompetencia, al fraude, a la mentira permanente, a la opacidad y a la egolatría de todos los inútiles que tiene que alimentar con su sudor, sin que nadie lo reconozca en forma de respeto, sinceridad y transparencia.

El daño físico desgarra tejidos, pero, a menudo, se cura. El daño psicológico queda grabado para siempre, sin que ni el psicoanálisis ni el tiempo logren repararlo por completo. Se legisla sobre lo físico, se evalúa el daño corporal y se compensa económicamente la lesión orgánica; pero nadie evalúa con rigor el daño mental... ni se bareman sus consecuencias... Todas las ofensas mentales quedan impunes... la calumnia, la difamación, el falso testimonio, los juicios mediáticos, las acusaciones sin pruebas que infestan los juzgados... daños que no se reparan, que destruyen vidas, que la sociedad alimenta y la ley no castiga...

La mente es un artículo muy delicado que requiere cuidados constantes. Según el poeta romano Publius Ovidius Naso (Ovidio), “una mente enferma no puede soportar ninguna dureza”. La miseria de una mente débil condiciona la vida porque “la miseria mezcla al hombre con extraños compañeros de cama”, decía William Shakespeare. Por lo que Matthew Arnold recomienda: “Resuelve el ser tú mismo y sé consciente de que quien se encuentra a sí mismo abandona su miseria”.

Lo bueno de los programas inteligentes y la inteligencia artificial es que pueden autocorregirse y mejorar su eficiencia. Esa es una de las virtudes de nuestra mente, para no ser víctima de los caprichos de la existencia. El moralista francés Michel de Montaigne decía que “es bueno frotar y pulir nuestro cerebro contra el de los demás”; y el británico Horace Walpole decía en una carta a Lady Ailesbury el 10 de julio 1779: “Cuando las personas no quitan las malas hierbas de sus propias mentes, son propensas a ser invadidas por las ortigas”. Ahí radica parte de la diferencia entre las buenas y las malas mentes. Como diría Elbert Hubbard, “las mentes pequeñas se interesan por lo extraordinario; las grandes mentes por lo vulgar”.

Como la vida es un compendio de vulgaridades, tendríamos que asumir con el poeta británico William Wordsworth que “las mentes más fuertes son a menudo aquellas de los cuales el mundo ruidoso oye menos”. En términos sociológicos, quizá la mediocridad sea el elemento más pernicioso para la mente. “Sólo los mediocres están siempre en su mejor momento”, solía decir el dramaturgo francés Jean Giraudoux, con lo cual la sociedad se estanca y el mundo no avanza. En The Valley of Fear, Arthur Conan Doyle escribió: “La mente mediocre no conoce nada más alto que sí misma, pero la mente brillante reconoce instantáneamente al genio”. Nos queda el consuelo de que la mente humana no tiene límites y que muchos daños de la mente pueden ser reparados con el poder mágico de la inteligencia.