Lo que nos preocupa

LA operación Kitchen, las supuestas financiación y contrataciones ilegales de Podemos, el caso Tebas y su relación con el Fuenlabrada, el empecinado proceso secesionista catalán, y las acusaciones contra el Rey Emérito, son sólo algunas de las tareas que tienen pendientes nuestros tribunales. Será labor de jueces, fiscales y abogados aclararlas. Pero que no se les ocurra a nuestros políticos de uno u otro bando usar como arma arrojadiza estas u otras causas judiciales, emprender una guerra dialéctica en torno al ‘y tú más’, o intentar desviar nuestra atención como acostumbran a hacer. Nos da igual que se aprueben o no de manera interesada comisiones de investigación en el Congreso, pues la última palabra la tendrá la justicia; y ya sabemos que de poco o nada valen esas comisiones, más que para mantener entretenidos a nuestros representantes públicos y desatender sus verdaderas tareas. En estos momentos, los ciudadanos estamos centrados, ocupados y preocupados por el escenario laboral y económico, y por el curso escolar en el difícil contexto sanitario actual.

Nos preocupan las reivindicaciones de los sanitarios, que ya empiezan a estar nuevamente desbordados; nos ocupan las precauciones que hemos de tomar en nuestros ámbitos de trabajo y en el contexto educativo; no entendemos que nuevamente las residencias de mayores estén siendo invadidas por la covid-19, como si en la primera ola no se hubiera aprendido nada; y exigimos que quienes nos gobiernan escuchen y apoyen a los científicos. También estamos pendientes de la situación económica, de la prolongación de los ERTE, de la reducción y congelación de salarios, de las subidas de impuestos, del cierre de empresas, del incremento del paro, o del atasco inexplicable en la concesión del prometido salario mínimo. Sectores como el turístico, la hostelería, el comercio, el transporte, e infinidad de autónomos, están en una situación desesperada que hay que atender sin dilación. Éstos son los temas que nos preocupan y nos ocupan, al igual que las circunstancias y consecuencias de posibles bajas por contagios y cuarentenas.

Así pues, que sepan nuestros políticos que la opinión pública en esos momentos tan críticos no va a ser fácilmente manipulable, que ya no sirve su demagogia ni sus espectáculos, que exigimos una gestión rápida y eficaz, y que no consentimos confrontaciones vacías de contenido. Incluso a los medios de comunicación les pediríamos que aunque han de cumplir con su deber periodístico y seguir cubriendo escándalos judiciales, no caigan en la tentación de dejar en un segundo plano lo que de verdad importa a los ciudadanos y saca los colores a quienes nos gobiernan, que no es sino facilitar información puntual sobre la dramática situación social, económica y sanitaria de nuestro maltrecho país. Cualquier otro planteamiento evidenciaría dejadez y falta de compromiso con la ciudadanía.