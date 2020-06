Mircea Eliade nos dice, en su conocido Aspectos del Mito, que la llamada Iniciación coexiste con la Condición Humana, y que “toda la existencia constituye una serie interminable de pruebas, muertes y resurrecciones, cualesquiera que sean los términos de los que el lenguaje moderno se sirve para traducir esas experiencias (originalmente religiosas)”. En ese mismo libro, entre otras muchas cosas, nos habla de Jan de Vries y del ruso V.I. Propp y su frecuentemente útil análisis sobre la persistencia de los mitos en el contenido de los cuentos populares. Y así, en piezas como Caperucita y sus sólidos contrastes, podríamos observar la presencia de uno de los tótems más sólidos de la Historia junto a un arquetipo de la inocencia más vulnerable. Uno piensa entonces en tres animales que merecieron la deificación en tantas culturas primitivas y que, no sin razón, perduraron eficazmente. El tigre, el lobo y la serpiente. El primero, homenajeado tanto por William Blake (Tyger! Tyger! Burning bright/ In the forests of the night...) como por Borges (Bajo la luna/ El tigre de oro y sombra/ Mira sus garras./ No sabe que en el alba/ Han destrozado un hombre). Los otros, tan profundamente galaicos. Del tercero, símbolo de nuestros ancestros primigenios, los Oestrimios, conservamos una figura enrollada coronada siglos más tarde por una cruz.

NOCHE EN EL BOSQUE...

Del segundo, da buena fe la presencia entre nosotros de tantos topónimos que lo delatan en su raíz (germánica: Ulf, Wolf; o latina): Arnulfe, Gurulfe, Randulfe... Lobeira... Su culto es viejo, profundo. Y a su alrededor se han tejido miles de historias, muchas de ellas heredadas de la tradición oral, y recitadas con gesto atemorizado alrededor del fuego. Todos tienen algo que contar sobre él. Lo mío es un encuentro en el Monte de Corzos, en Dacón, con cinco años. Mis padres y yo. Apareció, gigantesco, negro y majestuoso. La voz de mi padre: “Nin vos movades”. Lo hicimos. Se paró unos segundos. Nos miró con calma. Siguió su camino... Ánxel Fole nos revela cómo la serenidad es la clave para enfrentarse a él. Su arma es el terror: “De primeiro, acompáñano; despóis, póñenselle diante; máis tarde, chéganlle a zorregalas pernas cos rabos... Asín, pouquiño a pouquiño. Ven un intre en que o home xa non pode máis. O medo alporízalle os cabelos. Parécelle que lle cravaron allambres na testa. Váiselle a voz, perde o sentido. Xa está perdido. Bótanse os lobos enriba dil i esnaquízano...”

En Europa se les quiere. La pianista Hélène Grimaud convive con ellos. En el Mundo, la gente sigue sus fieras estelas... y las de Jack London, su apóstol...