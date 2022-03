Los 55.000 de Feijóo

EL proceso de relevo en el Partido Popular de España continúa su curso siguiendo el esquema diseñado por Feijóo. Se trata de hacer el relevo y comenzar una nueva etapa de reforma y no ruptura, sin prisas pero tampoco pausas. Las interinidades constituyen siempre un factor de riesgo en cualquier organización, aunque los más de 55.000 avales que logró su candidatura son un plebiscito, una muestra del apoyo inequívoco y mayorítario de los afiliados a su persona. Indican el deseo de superar la fase precedente y al mismo tiempo denotan confianza en que el nuevo líder logre aglutinar el centro derecha para optar con posibilidades de éxito a la presidencia del Gobierno.

Son ilustrativas las palabras del hispanista Ian Gibson, gran conocedor de la política española. Definió a Feijóo como político “con carisma y moderado”, capaz de alcanzar acuerdos. Vivimos un tiempo en que todo lo ocupa la guerra en Ucrania pero que afecta de lleno a toda Europa. Es impredecible su duración y desenlace, pero después llegará una posguerra para la que se precisan políticos a la altura de las circunstancias.

Tenemos el ejemplo de lo sucedido tras la Segunda Guerra Mundial. Se atribuye a Alemania aquello de que perdió la guerra pero ganó la paz, pero bien puede extenderse a Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Al poco tiempo de terminada la contienda los seis iniciaron el exitoso proceso de unión con la creación en 1957 de la Comunidad Económica Europea, el primer paso de la actual Unión Europea.

Cuando la paz vuelva a Ucrania todo será muy diferente en Europa. Y seguramente en España. Es muy difícil de entender que ante un acontecimiento de extrema gravedad tengamos un Gobierno dividido al respecto. Ya no es normal que en otras cuestiones discrepen abierta y públicamente, presentando iniciativas sin conocimiento de su socio, y que buena parte de su gestión consista en tratar de limar diferencias, pero mucho peor es el caso actual, en el que diariamente mueren decenas de personas, un gran parte población civil, en el que más de dos millones (los habitantes de Galicia) abandonaron sus casas y demás pertenencias, con familias separadas a la fuerza, como para que nuestro Gobierno sea incapaz de mantener una posición clara y contundente.

Los 55.000 avales son también, o sobre todo, para esto. Feijóo no los necesitaba. El récord de apoyo incluso puede parecer excesivo, un feo a sus antecesores, pero no es eso. Va más allá. Se trata también de enviar un mensaje al conjunto de la sociedad de que este país necesita líderes solventes, capaces de afrontar un futuro que se prevé cargado de nubarrones. Y no solo por el precio del gas, la electricidad, carburantes o materias primas, que desde hace ya un buen periodo de tiempo crecen de forma exponencial sin que el Gobierno acierte con la tecla de control.

En los próximos años habrá que gestionar el paisaje después de la batalla. Por la evolución de las encuestas no parece que vaya a ser Sánchez. No logra evitar la pérdida de apoyo ciudadano. Aun siendo en las últimas elecciones el menor de la historia democrática cosechado por el partido gobernante. Tampoco sus socios, ya sin Iglesias, recogen lo que deja el PSOE, y tampoco hasta el momento el centro derecha fue capaz de generar la confianza necesaria para dar un vuelco a la situación. Es comprensible la avalancha de avales.