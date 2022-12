Los blancos acantilados de Dover

CUANDO era joven solía cruzar a Inglaterra a través del Canal de la Mancha. Era un viaje engorroso, pero no estaba yo muy por la labor de volar, ni tampoco en mi casa, temerosos por los viajes nada arriesgados, para qué negarlo, de su único hijo. Así que hacía la primera parte de la ruta en tren, o en autobús, y luego, directo a la panza del ferry, con sus tubos enormes, amarillos y azules, creo recordar (dependería de la compañía, claro), sus estructuras metálicas no siempre comprensibles para el lego (luego aprendí mucho de barcos, por razones lingüísticas), sus escalerillas que se cruzaban en direcciones diversas, y toda aquella gente en tránsito, reunida para un tentempié o una cerveza frente a un mostrador animoso y colorista. El transporte duraba en torno a las dos horas.

Esta forma de atravesar Europa se sigue repitiendo en la actualidad, especialmente por los más jóvenes. Pero es más común para los que llevan su propio coche con la intención de recorrer la isla, o, por supuesto, para los camioneros (en gran competencia con el

Eurotúnel). El tren, como el que me llevaba hasta París (desde allí, casi siempre autobús hasta Calais) sigue siendo un medio de transporte con cualidades literarias, ideal para practicar la amistad y la observación tranquila del paisaje, aunque la alta velocidad prima hoy frente al encanto de la lentitud (cuando puedes permitírtela, me refiero). Pero, desde luego, son muchos los que viajan en avión, especialmente a partir del establecimiento de las compañías de bajo coste. Y mucho más cuando hablamos de un vuelo tan extraordinariamente breve.

Estas memorias, por lo demás comunes a tantos de ustedes, a buen seguro, no tendrían especial relevancia si no fuera porque me han asaltado en cuanto he vuelto a ver estos días algunos reportajes sobre los que cruzan el Canal de la Mancha con grave riesgo de sus vidas. Lo mismo sirve para el Estrecho, para Canarias, para Lampedusa, para tantos lugares no tan lejanos. Lo mismo. El océano, vía de conexión y de comercio, lugar en el que se fraguaron las culturas y se construyó la diversidad, es hoy, en días al parecer de gran progreso y de gran modernidad, cementerio marino, fosa de esperanzas y, para unos pocos, territorio de sueños, poco menos que milagrosos. Aquellos viajes juveniles que nos parecían engorrosos eran, en realidad, parte del privilegio de pertenecer a Europa. Hoy, el trayecto mínimo entre Calais y Dover es para arriesgados inmigrantes una trampa mortal.

Este Reino Unido que nos parece más alejado desde que se aprobó el brexit, incluso más alejado para nosotros, sigue ejerciendo una atracción extraordinaria. El destino de los blancos y refulgentes arrecifes de Dover, que quedaron impresos en mi memoria cuando los vi, desde uno de esos ferries, por primera vez, impulsa a miles de personas a jugarse la vida. Muchos ya han cruzado otras fronteras imposibles para llegar allí. Sí, es un trayecto corto, pero envenenado. Un lugar de oleaje profundo en ocasiones, de nieblas, de aguas gélidas... mucho más para pequeños botes de goma. El reportaje, ayer, de Belén Domínguez en El País cuenta algunas de estas historias personales, habla de la inmensa fragilidad de los que se arriesgan. Londres ha vuelto a activar el programa de deportaciones a Ruanda, siempre muy criticado por las organizaciones humanitarias. Yo pienso en mi juventud, en el día que vi los acantilados blancos de Dover al alcance de la mano, desde un barco seguro. Y pienso en las grandes injusticias del mundo.