Los excesivos liderazgos

TANTO liderazgo, empalaga. Sirve muy bien a los propósitos de un mundo comentado en directo (a voz en grito) en las redes sociales. Los perfiles, las personas: todo se entiende ahora en plan individual. Exceso de egos y de vigilancia de los otros egos. Seres humanos convencidos de la épica que arrastran, o quizás deseosos de alcanzarla, como quien vibra por los seguidores, los likes, los positivos recibidos: todo muy pueril.

Las ideas, decíamos ayer, las teorías, se unen hoy a nombres concretos, a veces de un modo surrealista, pero con empaque mediático (que parece ser el único empaque necesario, la verdadera autoridad). Los liderazgos se arrogan la autoría del pensamiento, llevan sus tuits como una bandera en el combate. El objetivo es conquistar al público, o sea, a los votantes, con la levedad de unas palabritas que lleguen a tocar el cielo de los telediarios. Algunos, incluso, son capaces de presumir de su desapego por lo intelectual.

Los liderazgos excesivos terminan devorando las ideas: sustituyéndolas por sus nombres. Hay una glorificación empalagosa de lo individual, del que se considera visionario porque es más visto (no más listo), porque logra más hueco mediático, o porque está en la pomada de las redes. Se triunfa por esa popularidad, incluso en lo literario, y el mayor triunfo no está siempre en generar adeptos, sino también en lograr una buena cuota de enemigos o cabreados, quizás porque en esto de los liderazgos sólo puede quedar uno, como en los concursos de televisión, ahora llamados, ay, talent shows.

Me dirán que del pasado también han sobrevivido sobre todo los nombres, Leonardo da Vinci, pongamos por caso, gentes que aglutinaron las ideas y las novedades, genios, creadores del futuro. Y tal vez tengamos algunos así ahora, se sabrá algún día, pero no en la refriega cotidiana, en lo doméstico de la política, porque los héroes verdaderos parecen estar más bien a ras de tierra, son seres paradójicamente anónimos. Y, en cambio, existe una pasión por el perfil bien modelado, capaz de lograr presencia en la gran feria cibernética, hábilmente labrado por asesores de la mercadotecnia.

Más que las personas, importan las construcciones mediáticas de los liderazgos. No extraña que no pensemos demasiado en las ideas, sino en esos momentos de pantalla, en esos tuits. Trump llevó su nombre a lo más alto, y no sólo a lo más alto de sus torres, donde a menudo figura como firma. Sabía que la nueva era quería nombres, y él puso el suyo, qué diablos, como una marca más. No ha dejado de moverse con esa marca que lo identifica en los lineales del liderazgo, como se identifica un yogur o un refresco.

No digo, por ejemplo, que Greta Thunberg no represente los valores de la lucha contra el cambio climático, pero uno teme que el nombre y el símbolo, en este tiempo de nombres y etiquetas, acabe convirtiéndolo todo en una lucha más mediática que real, devorando incluso a la propia interesada. Pues lo intensamente mediático a menudo devora a sus hijos, como Saturno. Lo mismo pienso de nuestra política. ¿No es ya hora de dejar de arrojarnos nombres, liderazgos excesivos y enfrentados, engordados más bajo el calor oportunista de los focos que por el alimento sólido del conocimiento?