Los gestos y los gastos

UNA de estas tardes pasadas, un importante jerarca del nacionalismo vasco se asomó a la pantalla de una de esas televisiones de ricos izquierdistas o que, para la izquierda trabajan y a ella dan apoyo, para terciar en un tema, hoy en día, demasiado frecuente en el debate tertuliano, que sirve para rellenar espacios y, de paso, tratar de hundir, un poco más, nuestra monarquía mancillada, en cierto grado, por las andanzas veleidosas del emérito rey Borbón. Aprovechaba el tal político la ocasión, puesta en bandeja, para ofrecer suave lisonja al jefe del Estado, procurando no pasarse y, a la par, al presidente del Gobierno, por sus aciertos, olvidando sus errores, que son más. Decía el insigne político que gobernar es cuestión de gestos y citaba, como ejemplo, la recuperación del pazo de Meirás, sin ir más lejos.

Estos políticos vascos que no dan nada sin recibir, a cambio, otro tanto, por lo menos. Son expertos en la práctica del elogio gratuito y del silencio sepulcral, en cuanto a la contrapartida que es el precio del apoyo. Elogiar no cuesta dinero, sobre todo, para decir cuatro naderías y sentenciar que gobernar es cuestión de gestos, algo así como un lenguaje de signos para sordomudos, que estos sí lo merecen y no los papanatas que creen las triquiñuelas gestuales de nuestros ínclitos gobernantes. Entretanto nos quedamos con los gestos y no hablamos de los gastos, que estos son ya harina de otro costal. Política de gestos sería, por ejemplo, el asunto de la ley de memoria histórica, la recuperación del antedicho pazo franquista, el ajuste de cuentas con el asunto de los enterramientos en el Valle y la amenaza con borrarle del mapa, Cruz monumental incluida.

Aquí falta el gesto de contar con la opinión de millones de católicos que pensamos lo contrario. Con lo cual, descubrimos que el gesto no tiene dimensiones y del gasto mejor no hablar porque implica el riesgo de poner al descubierto lo que cuestan inversiones sustanciosas y evitables en un país que ya no es tan rico, como era y, en donde el ciudadano pide pan, vivienda y trabajo y , en tal situación ,le importa un bledo darle vueltas a las páginas de la historia, recuperar lo que no se supo defender igualar lo que es diferente por naturaleza, asaltar las creencias que no son de dominio político e ignorar que lo que se desanda hay que andarlo, de nuevo. Y, para terminar, decir a los miembros del gobierno que el gesto de mayor alcance y que más le agradarían los ciudadanos sería ponerse a sanear la economía que es la base del bienestar humano y español. Esto sí sería un buen gesto. Lo demás son patrañas y son gastos.