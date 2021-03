Los ‘Goya’ desde el salón

LA GALA de los Premios Goya tuvo ese aire doméstico, como de reunión de estudiantes en fin de semana. Daban ganas de pedir pizza, y eso. Lo cierto es que había dos realidades. Una, la del teatro de Málaga, el verdadero lugar que no podía habitarse, salvo por unos pocos. Otra, la de los premiados en potencia, en sus hogares, o así, intentando arreglar el sonido, como el bueno de Trueba, que ganó con su apuesta colombiana. Esos errores no se conciben en una supergala, pero la otra noche, con el aire cercano, aunque lejano, de la videoconferencia, todo eso no importaba nada. Cierto calor lo justificaba todo.

Yo soy de los que defienden la cultura y el arte, y por supuesto el cine, de este país, más allá de todo lo que se escucha a veces. Si miras un poco nuestra historia verás que es el arte y el ingenio lo que ha permanecido, por encima de cualquier otra cosa. Lo que nos levanta la moral, lo que nos hace felices, es también mirar un cuadro y escuchar un poema. No faltará, claro, quien diga que eso es papanatismo. Con su pan se lo coma.

No soy aficionado a galas de este jaez, pero, curiosamente, la de este año me ha parecido de las mejores. Tal vez porque se han visto obligados a transportarla hasta el espectador con muchas dificultades, y porque, la ausencia de tantos protocolos y pasadas por el ‘fotocall’, aunque las hubiera, convertía todo en algo más cercano y auténtico. Los abrazos en los salones, los gritos de alegría, en fin, sonaban mejor, como los besos que se dan en la cocina. Lo que ha hecho Banderas me parece digno de respeto y de aprecio. Te podrá gustar más o menos como actor, pero este tipo viene de una vida cinematográfica larga y cumplida en lo que es, o fue, la meca del cine, y ahí está, con su teatro, su gente, su lucha por defender el espectáculo. Chapeau.

No digo que fuera necesario llamar a los colegas, que sin duda son muchos, para que grabaran unos segundos (algunos varios minutos) diciendo lo que amaban al cine español y lo mucho que lo apoyaban. Pero, en general, la cosa quedó bien. Fue algo nuevo, más entusiasta en unos casos que en otros, quizás muy sincero en todos. Qué más da. No seamos más papistas que el papa. Creo que resultó bonito, emocionante alguna de las intervenciones (como la de Ricardo Darín, que me viene ahora la cabeza), y eso es lo que importa.

Probablemente, la demostración del éxito de una gala llevada a cabo con tanta dificultad resida en que no nos acordemos demasiado de las películas premiadas, aunque, desde luego, ellas son el verdadero objeto de todo esto. La emoción del encuentro virtual superó a los propios galardones. Pero cintas como ‘Las niñas’, ‘Sentimental’ o ‘Adú’, unas más reconocidas que otras, pues nunca llueve a gusto de todos, merecerán, como el resto, una segunda oportunidad una vez que pase la tormenta. El cine volverá con fuerza a las salas. Y nuestro cine tiene mucho que decir.

La noche alcanzó momentos tiernos, delicados y domésticos: es lo que tiene una conexión virtual. En el escenario de Málaga, sin embargo, la figura de Ángela Molina lo llenó todo, con ese rostro que destila energía artística por todos sus poros. Nada que objetar a tan merecido reconocimiento, a todo ese cine que circula por la masa de la sangre de tan estupenda actriz. Hermoso, también, su discurso.

Y, finalmente, qué mejor que traer de vuelta a Berlanga, en su centenario. ¡Cuánto necesitamos un Berlanga! ¡Y con urgencia! En medio de la corrección política, de la superficialidad, de la grisura: Berlanga es el futuro.