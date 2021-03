SE HABLA mucho de los liderazgos, es un tema de la modernidad, líquida o gaseosa. Líderes que sustituyan a los antiguos héroes, esa gente que sabe manejarse. Luego, casi siempre, un bluff. Los relatos épicos molaban, no había discusión sobre el líder. Lo nombraban porque hacía milagros, o eso creía la peña de la tribu. En realidad era un mago, sabía manejar las manos, la gente no se enteraba. Y así, se ganaba el rango y el poder, entre sonrisas.

Durante mucho tiempo fueron poetas y guerreros. Habitaba el poder tanto en la espada como en la pluma, como decían los clásicos. Los druidas eran poetas y al tiempo soldados, como Amergin, que salió de nuestras costas camino de Irlanda. Les funcionaba el hierro, pero, mucho más, la palabra. Amergin entró en Irlanda gracias a un poema. Calmó las aguas, como en tantos textos de la antigüedad, recitando versos y extendiendo las manos. El privilegio de la palabra liberadora. Ahora quieren gobernarnos con tuits.

Dejarlo todo en manos de esos supuestos líderes es una temeridad. Se ha visto que, con el tiempo, el liderazgo se ha depauperado, así, en general, quizás porque hemos olvidado la importancia de saber hablar y escribir, y lo hemos sustituido por especialistas en el marketing, los publicistas de la política, los que llevan la cocina en los semisótanos, y nos cuentan lo que debemos saber y creer en un lenguaje cada vez más elemental y pantallero, como si fuéramos gilipollas. Lo mismo te venden una doctrina o una certeza que una lavadora. No es que tengan que ser poetas, pero...

Los liderazgos suelen defraudar. Está pasando, lo estás viendo. Normalmente acaban en un choque de egos, porque es gente con buena opinión de sí misma que no suelta la silla. Sucede que la superficialidad contemporánea permite ir capeando el temporal, no extendiendo las manos sobre las aguas, sino manejando bien las audiencias y las estadísticas, controlando los mensajes, pastoreando las redes, ofreciéndonos verdades ya cocinadas y salpimentadas. La gente se acostumbra a la comida preparada.

La pasión por los grandes liderazgos me parece una pasión antigua e inútil. La edad de la propaganda y de la imagen quiere la foto de su icono. De su héroe. Una campaña electoral es también una batalla publicitaria. No importan las capas de photoshop ideológico. El capitalismo nos enseñó a adorar el individualismo, el éxito es siempre personal, pero en política el éxito sólo tiene sentido si es colectivo. Siempre hubo gente a la que seguir, pero, cuando hay abismos, es conveniente no dar un paso al frente sin mirar.

Hay que tener pasión por la libertad. Pero la política emocional me parece peligrosa. Entre el capitán y el barco, Tati Ballesteros, o sea, yo me quedo con el barco. De capitanes andamos sobrados. No creo en salvapatrias ni en milagros para sortear los apocalipsis y naufragios que cada mañana nos anuncian. Un repaso a la última política de líderes consumados, de Trump en adelante, da la medida de todas las cosas: ¡qué cosas hemos escuchado! Tal vez Draghi lo ha entendido mejor, al ver los males de Italia. Gente remando en la misma dirección, si puede ser sin muchos gritos desde el puente. No es que prefiera la frialdad de los tecnócratas, pero creo que es bueno ahorrar en liderazgos vacuos y en pedestales efímeros.