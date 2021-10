ALGUIEN debió filtrar (en algún libro de frases solemnes y estúpidas, o así) que la felicidad es bobalicona, que se te pone cara de tonto: feliz, pero tonto. Conozco personas que sienten inquina contra el humor. Llevan con dudoso orgullo esa amargura que tiene el sabor de la inquina. Por eso el estado de sonrisa bobalicona se ha ido desprestigiando, como si diera vergüenza sentirse alegre. Nada que hacer contra esa moda del rictus de enfado permanente, nada que hacer contra los cultivadores del cabreo constante. Ojo con andar riéndose por ahí.

Creo que este afán por manifestar ira a todas horas, esos labios apretados, esa capacidad para mantener siempre el disgusto en la mirada, como una bandera, es un síntoma de la decadencia de este tiempo. Un síntoma del desastre contemporáneo. No entro ya en aquella batalla contra la risa que tan bien contaba Umberto Eco en ‘El nombre de la rosa’: pero lo que veo alrededor se le parece mucho. De hecho, por misteriosas razones, esta modernidad cada vez más vigilada, tiene unos peligrosos tintes medievales.

Y los únicos salvadores, los que aún mantienen la incorrección política frente a los ejércitos de los nuevos virtuosos, son acallados, ‘muteados’, que dicen algunos jóvenes, denostados y vilipendiados por bocones, por salirse de la pulcra norma (ay, las normas). O simplemente se mueren, como Antonio Gasset. Hoy se están levantando por ahí más murallas que en Carcassonne.

Hemos hablado más veces aquí de esa cruzada contra el arte, contra la libertad del creador, contra el humor y contra los cómicos. Ya sucedió en otros tiempos, pero solía ser cosa de las dictaduras, que siempre han tenido un humor pésimo, especialmente con quienes no les ríen sus desgracias. A los humoristas se les consideraba peligrosos, porque decían la verdad con un toque de locura y no se plegaban al lenguaje pulcro y previsible, convenientemente maqueado, sino que consideraban que las palabras son libres y que, si no lo son, no merecen la pena. La literatura ocurre a pesar de los vigilantes, de los guardianes de la nueva moral de los artistas, de los que quieren una sociedad hipervigilada. No hay camino más corto para alcanzar la estupidez.

No sólo se ha puesto de moda el gesto desabrido frente a la alegría (que se considera cosa de incautos o de antiguos), sino que también están muy prestigiados la alarma, la urgencia y el vértigo. El dominio de la esfera mediática, el fulgor de tantas pantallas en cada esquina, la necesidad que tienen las redes sociales de devorar cada día a sus propios hijos para nutrirse de ellos, llevan a odiar la calma y a favorecer la bronca. A preferir la velocidad a la lentitud. Acordar ya es de cobardes, mientras que mostrar una expresión de enconada suficiencia, de disgusto bien amasado, es una señal de modernidad. Una señal de entender bien el mundo, de haberse tragado los dogmatismos con estilo, como quien se traga un sable. Y presumir de ello.

Mientras avanza el mundo y se consiguen cosas memorables avanza también una extraña moda vergonzante que descree de la risa, del humor libre, de la libertad de las palabras, y que prefiere, como en una nueva Edad Media, un control férreo de los artistas, una vigilancia tan cerril como peligrosa, un regreso a puritanismos tristes y a los ejércitos defensores de las verdades que deben ser aceptadas, so pena de perder la condición de ciudadanos dignos. Los nuevos virtuosos despliegan sus alas para cortar las de la inteligencia.