Los santos inocentes

FÁTIMA es una niña de cuarenta y pico con Síndrome de Down. Sus dos aficiones preferidas son pasear al lado del mar y comer gusanitos. También le gusta mucho columpiarse, aunque eso es más un deporte que una afición porque lo hace durante varias horas al día, mientras tararea una canción y sueña con atrapar las nubes del cielo.

Cada día la saludo cuando saco de paseo a los perritos. “Hola Fátima: estás muy guapa”. Y es verdad porque su madre la trae siempre muy arregladita. Ella me contesta con un monosílabo tan sentido que parece una subordinada de relativo: “Siiii”. Hasta no hace demasiado tiempo acompañaba a su padre en sus paseos junto al mar. Pero Dios se lo llevó y Fátima ahora pasea sola.

No quiero ni pensar el infierno que acaba de pasar la pobre muchacha, encerrada entre cuatro paredes durante todos los meses que duró el confinamiento. Pero puedo imaginármelo porque el primer día que los niños pudieron salir, su madre la sacó de paseo hasta nuestra casa y al vernos quiso darnos un beso. De nada sirvieron las bienintencionadas explicaciones sanitarias de su mamá. No había en el mundo razones para hacerla desistir y, cómo no, acabó regalándonos un beso y se marchó tranquila.

Hoy la he vuelto a ver desde lejos, radiante de felicidad, porque ya han abierto el parque de los columpios y, naturalmente, allí estaba ella, con su media melena mecida por el viento y su sonrisa inocente, tarareando su canción. Los perritos y yo pasamos a su lado y, como pueden suponer, mantuvimos una de nuestras largas conversaciones, hecha de siete palabras: “Hola, Fátima: ¿estás en el columpio?”. Siii, contestó ella sin dejar de columpiarse cada vez con más ímpetu. Ojalá nada ni nadie le vuelva a robar su sonrisa porque su alma tierna no se lo merece.