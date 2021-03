Los tentáculos de las vacunas

LAS vacunas frente al SARS-CoV-2 se han convertido en la más potente y efectiva herramienta diplomática. Su producción y distribución está teniendo efectos colaterales en materia internacional. Dentro de las repercusiones negativas, ya hemos mencionado aquí el pasado domingo los litigios surgidos en el seno de la Unión Europea para hacerse con las dosis prometidas por las farmacéuticas que se postularon en primera instancia, y a las que se decidió priorizar desde un punto de vista económico e inversor, tanto a nivel de apoyo logístico, como de ayuda monetaria a través de pedidos y contratos que ahora resultan papel mojado.

De ahí la desconfianza ciudadana, los errores reconocidos por la Comisión Europea, y el desbarajuste tanto en materia de distribución de viales, como a la hora de acometer proyectos nacionales o tomar decisiones que burlan el principio de unidad (véase la descoordinación en torno al uso de AstraZeneca en hasta siete países de la UE). Estas iniciativas individualistas encuentran su máxima expresión en socios como Eslovaquia, República Checa, Polonia o Hungría, decididos a importar los viales desde Rusia y China. Pero también hay países como Austria y Dinamarca dispuestos a desarrollar la fabricación de antígenos en sus territorios (como debería permitírsele hacer al grupo biofarmacéutico gallego Zendal, tanto con el antígeno estadounidense Novavax, como con la vacuna rusa Sputnik V a través de la empresa también gallega IberAtlantic, y que incluso Italia planea fabricar con la ayuda de una firma suiza).

La pesada burocracia de Bruselas, la escasa inversión en ciencia de la UE y de la mayoría de sus miembros (en España la cuantía destinada al desarrollo de la vacuna es similar a la suma del sueldo de los presidentes de tres corporaciones empresariales dependientes del Estado), los prejuicios europeos frente a la brillantísima investigación rusa y china, y la propia lentitud de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ha provocado que, una vez más, la UE se haya quedado al margen de la carrera por la influencia y la cooperación internacional también en materia vacunal, con todo lo que ello conlleva.

Estamos ante una emergencia sanitaria global, y habrá que vacunar a más de 7.000 millones de personas en todo el mundo. La respuesta transcontinental y asiática no se ha hecho esperar. Rusia extiende los apéndices diplomáticos de su eficaz vacuna Sputnik V por Argentina, México, Venezuela y Brasil, sin descuidar Oriente Medio y diversos contextos del norte y del sudeste asiático, al tiempo que China hace lo propio con sus viales de Sinovac y Sinopharm no sólo en los países árabes, sino también a lo largo de América Latina (Perú, Brasil, Chile, etc.), y por toda África (al igual que Moscú), empezando por Egipto. También Estados Unidos, e incluso Reino Unido, amamantan a sus tradicionales socios con sus antígenos. Es decir, todas las zonas de relevancia estratégica y geopolítica se reivindican y extienden su influencia gracias a los tentáculos de sus vacunas. Todos menos la UE, que apenas logra participar, a través de la OMS, en el proyecto Covax de distribución mundial y solidaria de viales. Una pena.