Los tontos de la tecla: una fábula verdadera

Como todas las historias tienen que tener un comienzo, ésta también lo tendrá hace unos cientos de miles de años, aunque eso no quiere decir que antes no hubiese pasado nada. Y como todas las demás, también tiene un protagonista: una especie animal, la humanidad. En aquel tiempo, las leyes de la naturaleza permitieron a los humanos darse cuenta de que estaban andando de pie. Llevaban muchísimo tiempo haciéndolo, pero, como siempre pasa en la vida, solo en un instante uno se da cuenta de que muchas cosas han cambiado radicalmente.

Al ver que sus pies eran casi planos y que ya no podían coger nada con ellos pensaron que eso les dificultaba moverse en los árboles, pero como ya no solían pasar mucho tiempo en ellos no le dieron importancia. Además, al caminar de pie podían ver mucho mejor de lejos, y eso era muy importante al vivir en la sabana. Pero como las cosas nunca vienen solas, ocurrieron muchas otras a la vez, aunque nadie se daba cuenta de eso. Y es que para andar de pie sus cuerpos cambiaron la forma de su columna vertebral, haciendo que tuviese un poco la forma de una ese, y a la vez sus pelvis se hicieron más pequeñas y sus frentes se hicieron cada vez más rectas.

Como la pelvis se les redujo a las hembras, que más tarde pasaron a llamarse mujeres, sus fetos tuvieron que nacer más pequeños, casi prematuros, y sin saber andar, comer ni desenvolverse casi para nada. Por eso las madres y los hijos estrecharon fuertes vínculos, y las hembras vieron muy limitados sus movimientos, razón por la cual comenzaron a formarse unos grupos en los que unos protegían a otros y se repartían las cosas entre sí, sobre todo los alimentos. Como las hembras se hicieron vulnerables, los machos, que tenían más músculos que ellas gracias a que sus cuerpos no estaban preparados para el embarazo, pasaron a protegerlas, y a dominarlas, y así unos pocos comenzaron a controlar a todos los demás.

Sin embargo, quizás el protagonista más importante de esta fábula sea precisamente la mano. Las nuevas manos tenían que coger y agarrar todo, y eso fue posible porque sus dedos pulgares pasaron a ser muy importantes. Como además podían ver mejor de lejos, pudieron utilizar sus manos, por ejemplo, para arrojar cosas, como piedras, y con ellas se hicieron cada vez más cosas con el paso del tiempo. Las manos y los ojos cooperaban entre sí, pero eso no fue todo, porque en sus cuerpos también cambió la boca y la laringe y gracias a eso comenzaron a poder comunicarse con sonidos, además de con gestos. Y eso fue cada vez más importante porque vivían en grupos.

Con las manos, además de coger cosas y hacer gestos, comenzaron a hacerse armas y herramientas, y gracias a ellas pudieron cazar mejor, aprovechar las presas, recoger frutos, hacer ropas, y refugios y casas. Y también se pudo crear y usar el fuego para cubrir muchas necesidades. En realidad, la historia de los humanos es la historia de sus manos, gracias a las que llegaron a ser inteligentes. Con ellas fueron posibles los mejores y peores de sus logros, pues con ellas se hizo a la vez la guerra y la paz. Con ellas se fabricaron herramientas y máquinas para la agricultura, la alimentación, la vivienda y se construyeron carros, barcos y también aviones y todo tipo de máquinas complejas.

Pero con las manos también se pudo comenzar a hablar desde el momento en el que, primero con signos y luego con letras, se pudo aprender a contar, para lo que antes se utilizaron los dedos, y a escribir las palabras y los pensamientos. Antes de la escritura los grupos se comunicaban mediante el contacto físico y con sus gestos de amistad –como quitarse mutuamente los piojos-, o de hostilidad. Pero esos contactos eran siempre cara a cara. Con la escritura se comenzó a hablar en silencio a cualquiera que la supiese leer, y a escuchar el pasado y hablar para el futuro, leyendo los textos antiguos o escribiendo para que otros leyesen los nuestros después de nosotros. Así las manos de los escribas y el arte de los calígrafos primero, y de los impresores después, fueron también dos contribuciones esenciales de las manos a lo que fue nuestra historia.

Cuanto mejor se usaron las manos, mayor fue la creación de riqueza, y de poder de coerción, desgraciadamente; cuanto mejor se utilizaron las manos mayores fueron los conocimientos y la capacidad de controlar y dominar la naturaleza. Y fue también gracias a sus conocimientos y sus manos como los humanos crearon máquinas que les permitieron cambiar su uso directo por otras manos más poderosas, desde la palanca y la polea hasta los robots controlados por ordenadores, programados por esas formas tan especiales de la escritura y los signos que son el álgebra y el cálculo matemático.

El control de la energía, las máquinas, las armas, los vehículos, la circulación de los bienes y las relaciones sociales serían imposibles si no existiese el lenguaje que permite ordenar, planificar y organizar el pensamiento. Y todo eso ha confluido en los últimos años de la humanidad en una pequeña herramienta: el teclado del ordenador. En realidad, es muy viejo, porque sus teclas se componen de letras, de números y de signos, y tocándolas con las manos accedemos a otros sistemas electrónicos que utilizamos como herramientas, para incrementar nuestra capacidad de cálculo, de almacenamiento y procesado de la información y de manejo de imágenes visuales y mensajes sonoros, ya sean verbales, musicales o de otros tipos. Así como las manos, coordinadas con los ojos, permitieron a los humanos lanzar flechas a distancia y cazar o combatir mejor, del mismo modo todo lo que se esconde detrás de la pantalla de un ordenador y de cualquier dispositivo digital, no es más que una extensión de las manos y la inteligencia. Pero es solo eso: una prolongación, no la sustitución ni la creación de otro mundo desde la nada.

Hasta aquí llegó la historia de la humanidad, hasta que de ella surgió, por un cambio provocado por las leyes de la naturaleza, que también pueden hacer que las cosas empeoren, que las cosas se destruyan y se extingan las especies, una nueva subespecie de la humanidad: los tontos de la tecla (TT). Se trata de una especie involutiva y no evolucionada para mejor, y que, en parte, refuta ese principio de la selección natural que garantiza la supervivencia del más apto. Lo que ha ocurrido muchas veces en la historia de nuestro planeta, cuando los más ineptos consiguieron beneficiarse de las extinciones de los más aptos, como sucedió con nuestros antepasados mamíferos, que no eran más que grupos de pequeños roedores cuando se extinguieron los grandes dinosaurios y su mundo.

Cuando los ineptos se apoderan del mundo pueden tener grandes oportunidades de mejorar, a menos que sean sustituidos por otros más ineptos que ellos, lo que siempre es posible, aunque a costa de retroceder hasta la extinción de la vida. En esta tesitura están ahora los TT, cuya capacidad evolutiva no parece muy verosímil, pero que sí suponen un peligro real para la supervivencia de la humanidad.

Los TT saben cada vez menos, y en realidad aspiran a no saber casi nada, porque creen que todo lo que se puede saber ya se sabe y además que está ya registrado. No es verdad, pero si lo fuese habría que saber encontrarlo. Y eso tampoco lo saben hacer, porque como la información es tan extensa solo la exploran con los medios que la máquina de búsqueda les ofrece, que son muy limitados, si no se maneja con esa inteligencia y esfuerzo de los que carecen. No son capaces ni siquiera de imaginar que cuando tocan sus teclados están manejando siglos y siglos de conocimientos y experiencias y saberes acumulados, y que su teclado no es más que una ínfima parte de un complejísimo sistema global que integra la energía y sus usos, toda clase de máquinas, herramientas y medios de comunicación y lo que es más importante, todas las relaciones económicas, sociales y de poder del mundo, que son las que crean, regulan y pueden apagar todos los sistemas.

Los TT se creen omnipotentes, porque son incapaces de ver a distancia, como hicieron los primeros homínidos que caminaron de pie. Se creen poderosos manejando unas teclas que les permiten hacer cosas dentro de un sistema y con las reglas que ese sistema ha diseñado. Como son ciegos, creen que pueden ser originales repitiendo lo que todo el mundo hace de la misma manera, y no ven que sus teclados y todo el mundo digital es asimétrico. Pueden comunicarse entre sí siguiendo las reglas diseñadas en el sistema, pero no puede cambiar el sistema, ni el programa que utilizan, ni modificar apenas la información global. Son tan tontos que se sienten omnipotentes ante sus teclados, cuando en realidad disfrutan de la misma libertad que los remeros encadenados en una galera, que bogan libremente hacia donde los llevan, al ritmo que se le va marcando.