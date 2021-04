Madrid, capital de la nueva política

ESTÁ visto que las elecciones autonómicas de Madrid son para el Gobierno y los partidos políticos nacionales más importantes que las generales. Tanto es así que TVE ofreció el debate de candidatos para todo el país a través de la Primera. Ni las catalanas, ni las vascas ni, por supuesto, las gallegas merecieron la misma consideración. Nada que objetar a la decisión, siempre que a partir de ahora concedan la misma categoría al resto de territorios. Pero me temo que no, porque la causa no fue informativa sino electoral. Había que insuflar optimismo en la izquierda ante las malas perspectivas que ofrecían los sondeos. Para ello nada mejor que dar la mayor difusión posible a la previsible derrota de Ayuso ante el acoso generalizado, desde Iglesias a Monasterio. La candidata del PP no ganó, pero resistió los embates.

También es novedoso que el CIS diera a conocer su encuesta en medio de la campaña. Siempre lo hizo, tanto en generales como autonómicas, previamente al inicio, en aras a la neutralidad. En esta ocasión Tezanos la publica al día siguiente del debate, con datos muy diferentes al resto de estudios de opinión. No hace falta decir a favor de quien.

Y al día siguiente, que fue el pasado viernes, los candidatos de los partidos de la izquierda se levantan de la mesa, uno al principio y otros en medio de un debate en una cadena radiofónica, algo inédito en unas elecciones de este nivel. La sobreactuación de Iglesias responde a una cuestión estratégica, con doble finalidad: el protagonismo personal con titulares en los medios y rebumbio en las redes y al mismo tiempo dárselo a Vox para que la extrema derecha resista ante Ayuso. Divide y vencerás.

Asimismo, por vez primera algunos políticos son amenazados de muerte con balas reales, hecho que ha de ser condenado sin paliativos e investigado inmediatamente. Gravísimo. Y aunque no sean comparables con otros actos en las calles o mítines, que también se producen en esta campaña con inusitada violencia, todos merecen el más firme reproche. Pareciera que los extremos sienten nostalgia del pasado.

Tampoco nunca ocurrió que un vicepresidente del Gobierno de España deje el cargo para intentar serlo de una comunidad. Y sorprende que una persona respetada como Gabilondo dilapide en dos semanas su prestigio diciendo una cosa y la contraria al mismo tiempo -con Iglesias no, con Iglesias sí- o prometiendo lo opuesto a su partido en materia fiscal en alineamiento con la derecha. No es creíble. Por otra parte, resulta curioso que al candidato más sensato y preparado, Bal, nadie le haga caso. Me parece increíble que Ayuso consiga goberna en solitario -muy probable- después de la nefasta gestión realizada con la pandemia, equiparable a la de Sánchez, aunque si miramos el éxito electoral de Johnson en Inglaterra encontraremos la explicación. Y tampoco se comprende como un partido no español, Más Madrid, de una tal García, triunfe en la capital de España, Ni que Vox, el más españolero, coseche peores resultados que en Cataluña.

En fin, supongo que todo esto responde a la nueva política, la que nació el 15-M de hace diez años, en la Puerta del Sol madrileña, y que aupó a quienes hoy nos gobiernan, cuyo principal mérito es situar a España como el país europeo más perjudicado por la peste. Me quedo con el Régimen del 78.