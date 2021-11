Madrid, pieza codiciada

HAY mucho debate sobre Madrid, que ahora mismo capitaliza lo que parece una batalla política entre líderes de un mismo partido, pero sucede que Madrid es pieza codiciada, centro de poder y económico, vieja ciudad de cultura y fiestas de barrios, mezcla de vanguardia y tradición, aunque falta de racionalización y propensa a un cierto caos, no sólo en el tráfico, sino en ese vértigo de la noche, porque tiene los genes del viejo laberinto matritense, y mucho de ciudad del sur, aunque esté en el centro, al menos del sur de Europa.

Todos dicen que lo mejor de Madrid es que nunca preguntan de dónde eres, ni de quién vienes siendo. La ciudad se amasó con el aterrizaje de muchas generaciones, del arrabal y el pícaro, con nobles que a menudo venían de fuera, pero hay gatos verdaderos que reivindican el terruño.

Madrid tiene esa pulsión inevitable de las capitales y tal, pero le gusta mantener un poso doméstico y vida de barrio, aunque en Chamartín crezcan, al fin, los rascacielos, bien es verdad que escasos y lentos, porque esto no es Manhattan ni falta que hace. Decía ayer Raúl del Pozo que a Piqué le ha molado Madrid, no sólo por la Copa Davis, que es negocio, sino porque la city le pone de pronto al defensa, la encuentra atractiva, quizás porque piensa que Barcelona ha perdido el brillo olímpico y la belleza vanguardista con las últimas movidas tochas, aunque todo se puede recuperar.

Barcelona, otrora epicentro modernata, que en el extranjero consideraban la más europea de España, tiene hoy competidores, necesita regresar a lo cosmopolita y a la pasión artística, pues perderse en broncas domésticas siempre toca la moral. Lo cual que Xavi representa ahora mismo ese empujón cosmopolita y al tiempo alguien genuinamente catalán, la divina mezcla: por algo se empieza. Aunque convendría no quedarse en el fútbol.

La competencia entre Madrid y Barcelona por la modernidad no me parece mala, el futuro se gana también así, pero hay ciudades estupendas que no son las dos de siempre. Esta diversidad es nuestra verdadera riqueza. Puede que Madrid esté ahora más en la pomada, pero albergar el poder, aunque hoy el poder esté muy repartido, tiene siempre su peligro, el choque de egos, la necesidad de triunfar en la capital para auparse a lo grande, como siempre supieron los emigrantes de provincias.

Todavía funciona esta fascinación. Izquierdas y derechas se disputan Madrid como pieza fundamental, pero, por mucho que lo diga Ayuso, tan votada, España no es Madrid, aunque Madrid sí sea España y parte del extranjero. La batalla de la derecha, que al parecer sigue en todo lo alto, ejemplifica bien el valor que se le da a este pedazo del mapa. Y Sánchez también sabe que no gobernar en la capital siempre incomoda un poco, pero se va llevando.

Ayer, en un encuentro que tuve con Carmen Mola, o sea, los del Planeta (Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero), hablamos mucho de Madrid. Leer esta novela, que discurre en el violento siglo XIX, ayuda mucho a comprender cómo se construyó Madrid, los estratos que la forman, las capas que se superponen. Lo bueno y lo malo. Ahí están Galdós, y Larra y Mesonero Romanos. Y Valle-Inclán. Siempre hubo movidas. “Ya entonces decía Galdós que en cada café se estaba conspirando contra alguien”. En Madrid siempre estaba pasando algo.