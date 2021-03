Madurez política

YA han pasado algunos años desde que la formación morada se fundó; y tanto el tiempo transcurrido, como su actual condición de socios de Gobierno, debería haberles aportado una buena dosis de realismo y sensatez. Asimismo, en Podemos tendrían que haber descubierto que no se puede estar a la vez en un Ejecutivo con responsabilidades ineludibles de gestión, y demandando acciones imposibles desde la oposición. Muchos de sus gestos son inexplicables, como ocurrió con la asistencia del vicepresidente segundo a la conmemoración de los cuarenta años del 23-F y su actitud infantil al no aplaudir las referencias a la firmeza del rey emérito en aquella fatídica jornada. Peor aún son sus continuas críticas a las instituciones, asociaciones y jueces cada vez que los dictámenes no son de su agrado o señalan deficiencias jurídicas en proyectos de ley redactados en los ministerios que controlan (ley de Libertad Sexual, LGTBI, ‘Trans’, Infancia, reforma del aborto, etc.). Es como si quisiesen llamar la atención a toda costa.

Tampoco se puede alentar, ni directa ni indirectamente, ni por acción ni por omisión, expresiones o manifestaciones violentas, como las que han tenido lugar en distintas ciudades españolas estos días. No trascendió ni un gesto de solidaridad por parte de Podemos hacia los agentes encargados de velar por el orden público y la seguridad ciudadana, ni le hemos oído a sus líderes una mera alusión a los daños sufridos por tantos comerciantes en las zonas más afectadas, quienes han visto sus locales destrozados y saqueados. Tampoco se le escapa a la ciudadanía que muchas de las reivindicaciones moradas en torno a la reforma laboral, el precio de los alquileres, el futuro de las pensiones, la subida del salario mínimo, y otras propuestas económicas y de distribución de ayudas, se toparían con la oposición frontal de la UE, e incluso pondrían en peligro ese Fondo de Recuperación Europeo del que depende la solvencia de España.

Lo que necesita nuestro país son políticos prudentes, con experiencia y dotes de gestión. Pero en el actual Gobierno brillan por su ausencia, y los que aparentan sensatos no pueden trabajar debido a las disensiones y discrepancias entre el Ejecutivo y la oposición, pero también y, sobre todo, en el seno de la propia coalición gubernamental. Unos hablan de un Ejecutivo bicéfalo que tensa tanto la cuerda, que hasta podría romperse a medio plazo. Otros consideran que Pedro Sánchez teme perder el poder; y que la formación morada, para mantener sus prebendas, está dispuesta a prolongar lo que sea necesario esa actitud esquizofrénica que los lleva a actuar como miembros del Ejecutivo por la mañana, y opositores revolucionarios por la tarde.

Al igual que le exigimos altura de miras y capacidad de consenso a los partidos de la oposición en un momento tan duro sanitaria y económicamente como el actual, con mayor motivo le demandamos unión y lealtad a quienes tienen en sus manos el poder y la responsabilidad de velar por el bienestar de todos los españoles.