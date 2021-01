Mal año para el cambio climático

AÚN a sabiendas de que puedo parecer repetitiva volviendo a escribir sobre el problema del cambio climático, dada su trascendencia y su relación con la situación actual que estamos viviendo, no me cansaré de hacerlo. Además, debo decir que algunas cosas que veo en mi vida diaria me llevan a pensar que aún no estamos concienciados sobre este tema.

Por ejemplo, el sábado, día de descanso que aprovecho para ir al mercado tradicional en Compostela, pude observar las terrazas al aire libre llenas de gente y en las que, debido al intenso frío, se han puesto varias estufas para calentar “el aire de la calle”. ¿Cómo es posible contribuir a este derroche de energía? Si tienes frío, quédate en casa, pasea o llévate una manta, pero, por favor, no contribuyas a este sinsentido.

Aunque el título de este artículo puede parecer erróneo, no lo es. Es cierto que, como consecuencia de la pandemia, en 2020 las emisiones de dióxido de carbono procedentes de las actividades humanas disminuyeron considerablemente a nivel mundial. En comparación con el año anterior, en la primera mitad del año 2020 se estima que disminuyeron un 8,8 %.

La mayor parte de esta caída se debe a la disminución del uso de los coches. Este accidental e involuntario experimento realizado en el mundo real ofrece, desde luego, un resultado muy esperanzador. Si la gente conduce menos en el futuro y si nos pasamos a los coches eléctricos o de hidrógeno, contribuiremos a mejorar nuestro medioambiente.

Sin embargo, en este complejo 2020 pasaron otras cosas que aumentaron considerablemente las emisiones de CO2. Los graves incendios forestales que tuvieron lugar en California y en Australia emitieron cantidades ingentes de dióxido de carbono, de tal manera que el balance global de emisiones ha sido desastroso. Algunos autores consideran que el año fue dramático para el CO2.

¿Por qué estos incendios? Existe un amplio consenso científico acerca de las causas de los incendios producidos en el este de los Estados Unidos: fueron inducidos por los efectos del cambio climático. Lo mismo sucedió en Australia, donde los incendios de los años 2019-20 consumieron cerca del 21 % de su masa forestal. Estamos ante un círculo vicioso: el cambio climático potencia los incendios y estos contribuyen a incrementarlo.

¿Tiene esto solución? Por supuesto que creo firmemente que sí, pero no podemos seguir esperando, ni podemos caer en el desánimo. Tenemos que seguir trabajando duro para reducir estas emisiones y también para capturar el CO2 que se siga emitiendo y transformarlo en productos sostenibles.

Afortunadamente, cada vez se establecen más regulaciones para avanzar en esta línea. Del mismo modo vemos cómo en distintos países se están orientando las inversiones en I+D+i para contribuir a la resolución de este complejo problema. Pero, por favor, seamos todos un poco más responsables con la sostenibilidad.