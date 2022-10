Malos para Galicia

TRAS nueve años de compleja instrucción comenzó el juicio por el accidente del Alvia en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. Entre estas, las del conductor del tren, quien comparece como acusado y a mismo tiempo es víctima. Hay otro acusado, el responsable de seguridad de la línea férrea en aquel momento. La fiscalía pide para ambos cuatro años de prisión por imprudencia profesional grave. La vista oral se inició con la declaración del maquinista y, más allá de la cuestión puramente jurídica, creo que no comenzó bien. Por la estrategia de la defensa y de algunos hechos sucedidos en el exterior se perciben intentos de politización. Si así fuere, no le hará ningún bien a la causa porque interferirá en el conocimiento de la verdad. Politizado al máximo fue el caso del Prestige, cuya comparación solo puede hacerse en eco mediático pues en aquella ocasión no hubo ni un solo fallecido, pero 20 años después siguen las dudas y reclamaciones. Más luz habría si el abogado de Garzón aconsejara a su defendido responder a las preguntas de todas las partes o cuando menos de la fiscalía y tendría que haberse evitado la agresión a Cortabitarte, quien a pesar de ello esperemos que conteste a todo y a todos. Y que los políticos dejen de merodear por los alrededores.