Malos tempos para a economía

DEIXA o seu cargo de presidente da Xunta, o sr. Núñez Feixoo, nun momento de dificuldades para el alá na meseta, e aquí con problemas económicos sen resolver. Non sabemos nada en absoluto dun plan de industrialización que realice investimentos financiados en totalidade ou en parte -segundo o caso- cos fondos Next Generation EU. De todo o que se falou, de todo o que constituíu no seu momento, esperanza de solución dos efeitos devastadores da pandemia, non hai, a día de hoxe, nada concreto: aínda lembramos aquel fardo de propaganda (hai un ano, abril do 21) en que o conselleiro Conde presentaba, en comisión parlamentar, un compendio (non sabemos a quen corresponde a denominación) de 354 proxectos dos que 247 eran coñecidos e os 107 restantes, secretos; querse dicer que os coñecía o PP e a iniciativa privada. O monto asociado a eses desexos cifrouse en 19.698 Millóns de euros. Dos proxectos tractores hoxe han quedar nada máis que os fungueiros da carroceta, porque toda a forza asociada á potencia de arrastre desapareceu co paso do tempo. As cifras que se usan para indicar a recuperación económica non animan, xa que unha cousa é un crecemento de recuperación rápida e outra completamente distinta constatar que non cobriu máis que a metade da caída do PIB, no primeiro ano da pandemia. Do desemprego actual e tratándose de Galiza, non paga a pena falar: ao paro estrutural que arrastramos e conservamos nos últimos 13 anos de xestión do PP debemos somar o xerado na pandemia e a crise conseguinte, e non tendo posibilidade certa de industrias non hai modo posíbel de xerar demanda de forza laboral. O inicio da construción (día 6 pasado) da primeira fragata do programa F-110 significa un alivio para Navantia Ferrol despois dunha agonía angustiosa. Mais non é un proxecto do goberno galego nen significa reindustrializar Galiza.

Á pandemia e os seus efeitos veuse somar agora inflación, restricións nos subministros (en Asia seguen con pandemia e confinamentos) e, por se fose pouco, albíscase un cambio de rumo na política monetaria europea. Comezando por quen manda no mundo, nos USA, a Reserva Federal subiu os tipos de xuros (en marzo) un 0,25% para lograr frenar a inflación e favorecer a creación de emprego; anticipa que valora realizar outras subidas do tipo 6 veces máis, ao longo deste ano. O Banco Central Europeo prevé subir os tipos para se acompasar ao ritmo do dólar, e mesmo pode deixar de comprar débeda a partir de setembro. Os gobernos dos Membros UE non teñen máis política monetaria que a do BCE, van tratar en cada caso de tomar medidas para encarrilar a súa política económica na vía adecuada: control de prezos, garantía de subministros e potenciación do crecemento. Pero tal e como evolúe a economía mundial, o predominio dun elemento moi negativo para o crecemento vai ser a certa restrición -de novo- dos créditos. Como é ben sabido, canto máis se dependa do exterior, menos posibilidade de manobra hai na política económica propria, e se fiamos o crecemento ao éxito do turismo, moi mal futuro nos espera. Un plan acaído de industrialización do país é vital para Galiza.