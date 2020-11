Malos tratos, pandemia na sombra

OS malos tratos contra as mulleres por parte de moitos homes, demasiados –e non hai máis que ver o número de asasinadas por ano, levamos corenta neste 2020– convertéronse nunha pandemia silenciosa. Existiron sempre e ocultáronse baixo aquelas expresións tan repetidas e escoitadas en moitos fogares como “os trapos sucios lávanse na casa”, “agora non se aguanta nada” e algunhas máis que, con certeza, lle veñen á cabeza a quen lea isto.

Por outra parte, esta violencia tamén tratou sempre de xustificarse: cousas de parella, temas privados, por culpa dos celos, do alcol, do estrés no traballo, porque el é así, foi un ramalazo ou, aínda peor, frases como “ela non sabe levalo”. Criámonos escoitando moitas destas expresións sen decatarnos do significado que agochan.

Foi nos anos 80 cando se empezou a falar de violencia machista nos medios. Un paso necesario pero que ten unha cara negativa pois chegamos a un punto en que ás veces, escoitamos dicir “outra morta máis por violencia machista” e nin nos inmutamos. E digo eu, “outra?”. Isto quere dicir, “vaia hom, unha máis; que pena!”. “Morta”? Morta si, pero non de morte morrida senón de morte matada; mortas asasinadas.

Nestes casos é importante empregar as palabras xustas, non substitutas. As mulleres sofren violencia polo simple feito de ser mulleres porque, malia estarmos no século XXI, seguimos vivindo en sociedades machistas onde se lles segue inculcando ás nenas que teñen moitas limitacións por seren nenas, que deben ser superwomans traballando fóra e duplicando xornadas na casa, nunha sociedade onde incluso está ben visto que as sexualicen e as cousifiquen, onde deben estar sempre fermosas e perfectas segundo os canons de beleza masculinos; mulleres que seguen sentíndose culpables por todo e, a miúdo, soas e impotentes.

Durante o confinamento, reducíronse significativamente as denuncias por malos tratos. En principio, trátase dun dato sorprendente. Que ocorre? Finalizaron os episodios violentos? Non, claro que non. Uníronse crise sanitaria, confinamento, ERTE e crise económica. Moitas enxergan un futuro sombrizo polo que deciden aguantar. Como van criar os fillos soas e sen salario?

Mentres haxa mulleres que non son independentes economicamente, non serán libres para elixir nin para romper as espirais de violencia machista. É un paso indispensable, xunto coa educación e políticas realistas, para avanzarmos na igualdade, no necesario camiño á liberdade e á eliminación de todo tipo de violencia contra as mulleres.