Mandar y saber

HAN salido los científicos pidiendo que se haga más caso a la ciencia, que se dejen de mezclar cosas, que cese la confusión y el rifirrafe. Les dicen a los líderes que mandar en la salud desde luego mandan, pero lo de saber ya es más dudoso. Es valiente la movida, porque hoy en día todos lo sabemos todo y todos tenemos muchísima razón, quizás empujados por el proselitismo de redes sociales, por la mucha información del señor Google, por la omnipresencia de las pantallas y porque nosotros lo valemos. Todos tenemos una opinión sobre todo, fundada o infundada, pero la tenemos.

Los científicos no suelen montar quilombo, y no será porque no tengan motivos, mayormente económicos. La investigación necesita inversiones poderosas porque un país depende en gran medida de los avances científicos. Ahora, con la pandemia, se ve con más claridad que sin ciencia no somos nada, pero todavía nos movemos a cámara lenta, y, sobre todo, mezclamos mucho la realidad y el deseo. Hay una extraña tendencia a la confusión, no se sabe si es parte de las estrategias de unos y de otros o por un afán de colocar la política por delante del conocimiento científico, algo que, en estas circunstancias, sería mucho mejor no hacer.

Leí ayer un artículo en el que se decía que no hay que despolitizar lo de la pandemia, porque todo es político finalmente, y aunque los científicos sean los que sepan de la movida siempre hará falta la decisión del gobernante para hacer esto, lo otro y lo de más allá. O sea, que los que mandan, mandan, y a veces mucho, pero el problema es, como dicen los especialistas de la cosa, que no por mucho mandar se sabe más, como parece más que evidente. Los liderazgos no quieren, ni deben, abdicar de su responsabilidad, pero este es un tiempo muy difícil en el que debe triunfar la razón y el conocimiento sobre las proyecciones estadísticas y los discursos polarizados.

Aburre, o sea, la política de confrontación continua, el ruido del ‘nonsense’, vienen a decir los científicos, que piden tregua a las asesorías, ‘spin doctors’ y gente de la comunicación rutilante. Porque esto no va de anuncios ni frases, sino de hechos y descubrimientos si los hubiere, va de pasta en la ciencia y en la sanidad, va de cuidar a las cabezas pensantes, de no perder el tren en investigación y desarrollo. Lo que viene siendo la modernidad que nos puede salvar, mucho más que el juego palabrero y el enconamiento de pantalla.

La política es necesaria, por supuesto, pero debe auparse en los matices, en la sabiduría, en el conocimiento, en la empatía, también en la alegría, y abominar del eslogan, la visión superficial, los maniqueísmos y el lenguaje para la ocasión. No necesitamos mucha profusión de banderas, a poder ser, sino el patriotismo más brillante que es el de la inteligencia: el que busca en el conocimiento lo mejor para sus compatriotas.

Mientras se logra un poco de silencio en medio de tanto fuego sintáctico cruzado, los científicos y los sanitarios, y otros muchos, siguen navegando como pueden en este terrible pantano de cifras que nos dan un liderazgo muy indeseado en Europa. Quizás va siendo de hora de admitir que tenemos que funcionar de otra forma, si queremos obtener resultados diferentes. Mandar o saber, ‘that is the question’.