Manuel Vilas, nuevo romanticismo

TODOS los escritores con los que fui hablando en los últimos meses, que no fueron pocos, me decían que ellos no querían escribir de la pandemia, porque estaban perplejos y tristes. El confinamiento, en teoría, no daba para la literatura, y eso que hay muy buenas novelas sobre pandemias de otro tiempo. Una cosa es recluirse para escribir, hacerse escritor eremita, y otra muy distinta que algo así, tan atroz, te inspire.

Ayer estuve a eso del mediodía con el gran Manuel Vilas, que había venido para lo de Javier Pintor en A Coruña, ya saben, sus hermosas charlas literarias, y le dije que su novela, Los besos (Planeta), es la primera obra del confinamiento, la primera que habla desde la primera línea del virus y de la necesidad de huir (el protagonista huye de Madrid, pero sólo va a la sierra).

Me dice Vilas que no, que su novela habla del amor. Que la pandemia es el escenario, pero es un escenario muy potente porque afectó a todo el planeta, y lo hizo en muy poco tiempo. Aquello no podía compararse con nada: además el enemigo era invisible. Escribe que es como si la naturaleza se hubiera levantado en armas contra los seres humanos. Dice que aquello era el esperma de Satanás.

En Los besos, un profesor recién jubilado se va a la Sierra de Madrid, a una casa de madera, mientras la amenaza se cierne sobre el mundo. Y al poco tiempo empieza a crecer aquello que no puede ser derribado jamás: el amor. Vilas es un escritor muy lírico, habrán leído quizás sus excelentes novelas anteriores, y tiene esa especie de visión cósmica, ese poder extraño de lanzar frases como espadas, y como labios, en medio de los párrafos. “Los árboles son seres humanos mejorados”, dice, por ejemplo.

La ficción de Vilas está llena de comentarios sobre el mundo y sobre la vida. Se mueve como quien utiliza la teoría del todo de la literatura. Salvador, el protagonista, encuentra a Montserrat, que trabaja en una tienda minúscula de alimentación. No hay nadie más por allí. Se conocen, se besan, hacen mucho el amor. Y la pandemia sigue su curso. Salen al bosque, que está al lado de la casa de madera, y Salvador sólo mira al cielo, por si hay drones espiando.

Es la novela del nuevo romanticismo. La huida al campo, de la que tanto se habla. Es el movimiento inverso a todo lo que llevamos viendo desde hace décadas. Como si la pandemia nos hubiera sacado a puñetazos de las ciudades. “Las televisiones no quieren mostrar los ataúdes”, escribe. “Los ataúdes son importantes: lo dicen todo de la condición humana y tienen fuerza política”. Y luego, desencantado: “la inteligencia política naufraga”.

Hablamos un rato. Me alegra mucho que usara el confinamiento para leer el Quijote otra vez. Creo que lo hicimos muchos. Es la novela que te enseña cómo actuar en cualquier circunstancia. Salvador, el protagonista de Los besos, cree que es una novela de amor, porque don Quijote está siempre enamorado. Todo lo que hace lo hace por amor. Como él.

“Estamos viendo que el edificio sociopolítico que se creó después de la Segunda Guerra mundial no era tan sólido”, me dice. “Está triunfando la desconfianza. Y eso da alas al fanatismo y al miedo. Ese es el problema. Se ha eliminado el sentido del humor, la idea de la vida como comedia, desde Berlanga a Fellini. Este estado de indignación continua, esta mirada naif de los que sólo quieren indignarse, es un retroceso”.