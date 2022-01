Marcel van Bree, dirige a la Banda Municipal, en el Teatro Principal

Marcel van Bree estará como director invitado de la Banda Municipal en el Teatro Principa-12´00 h.-, para un programa que anuncia obras de Armando Blanquer, Joaquim Serra, Robert Jager y Leo Weiner. “Rutas e sinfonías” (Batuta en ruta I: tradición e renovación), es el título genérico de la cita. El holandés Marcel van Bree había estudiado clarinete con Walter Boeykens y dirección en el Conservatorio Superior de Brabante, asistiendo a clases de Pierre Kuijpers, Enrique García Asensio y Jan Cober. Se trasladó a Galicia, en donde ocupará plaza de dirección en el Conservatorio Superior de Lalín, de la orquesta de cámara del centro y de su Banda Municipal, asunto que ampliará con la Banda da Federación Galega, y las Municipales de A Coruña, o el Coro Polifónico “El Eco”. Su carrera se consolidará en otros compromisos, desde Almería a Albacete, Madrid, Pamplona, Sevilla o la Sinfónica Portuguesa y el prestigioso Centro Superior de Música “Musikene” del País Vasco, Grabó registros en colaboración con “Mirasound” (Holanda) y “World Wind Music” o “Vienna Modern Masters”, con obras para solista y orquesta de viento. Imparte clases magistrales por nuestra Comunidad Autónoma a solicitud de Bandas Musicales, desde Sober, a Unión de Valladares o Merza. Eva Lopszyc y Ferrer Ferrán, le dedicaron composiciones suyas y desde 2015, es titular de la Banda de Música de Salcedo.

Armando Blanquer Ponsoda tendrá “Gloses II”: “Moderato”, “Mosso moderato”“Mosso con certa vivacita” y “Allegro jubiloso”, un compositor que estuvo en la Schola Cantorum parisina, en donde fue Premio Extraordinario en 1962 y la Academia de Bellas Artes le distinguió con el Gran Premio Roma, y fue alumno de Gofredo Petrassi, antes de trasladarse a Munich, que le permitirá indagar sobre los recursos electrónicos. Previamente, el magisterio de Daniel Lesur, Pierre Wissmer, Simone Plé y Olivier Mesiaen, ayudaron a enfocar su carrera, consiguiendo el reconocimiento por la “Sinfonietta” o el quinteto “Tema y variaciones”. Recibió el Premio del Concurso de Piano Paloma O´Shea de 1987, y el del “Centro Para la Difusión de la Música Contemporánea”. En su obra se muestra una búsqueda de una línea personal en la composición que asimila con conocimiento las influencias del momento. Esa influencia de Olivier Messiaen, será clave en los planteamientos del autor, para los oficios creativos: la obra nace de la inspiración y en gran medida del oficio. Ideas que se fundamentan en una concepción humanística, con la mente puesta en el destinatario. Música por veces difícil de etiquetar en la que se observan ciertas constantes: el rol otorgado a la tímbrica; el uso libre de la modalidad; la importancia que se concede a los instrumentos de viento, que va pareja con el esfuerzo por crear obras específicas, en especial para formaciones de banda y en las que cabe un atonalismo combinado con una imaginativa línea melódica que se resuelve en una música clara y accesible al oyente.

Joaquim Serra Corominas, tendrá “Estampes sinfoniques”: “Danza gitana”, y “Fiesta andaluza”, en tratamiento de Douglas McLain, un pianista y compositor nacido en un ambiente musical propicio por parte de padre y madre y que tuvo como maestros a Pellicer y Morera, mostrando un interés por la música tradicional- la sardana-, y otros estilos instrumentales . A los 14 años, compuso su primera sardana “La primera volada”, género que será una constante a lo largo de su vida, dejándonos más de cincuenta obras, entre las que destacan “Camí enllá”, “Dalers”, “Infantivola”, “A Montserrat”, “Ball de les gitanes del Penedés” y una serie importante para coblas: “La fira”, “Introducció y dansa” o la muy popular “A la presó de Lleida”. Dejó escrito un tratado musical de gran aceptación y en el ideario de su obra, procuraba huir del cromatismo, destacando en especial el colorismo en su perfección y el equilibrio necesario En la relación de su catálogo, merecen igual mención obras de talante sinfónico- “Impressións camperales” las “Variaciones para piano y orquesta”- Premio Rabell-, piezas cameristicas y otras para orquesta reducida. En 1934, había sido nombrado director artístico de Radio Asociación de España.

Robert Jager deja las “Variations on a theme of Robert Schumann”, aunque su trabajo destacará por los compomisos para bandas militares, por sus estudios en la Navy School of Musik, de Norfolk, en Virginia, actualmente Armed Forces School of Music. Recibió tres “Ostwell Prizes”, de la “American Band Masters”, por “Symphony for Band”, “Diamond Variations”, de 1968 y la “Sinfonietta”, de 1973. En la relación de composiciones para este formato, destacan “Tour of Force March”, “Jubilate. Carpattian Sketches”, el “Concierto para tuba o las más recietemente escritas como el “Concert in the Park, in Sunshine and Shadows” y el “Concertino para bombardino y banda”. Las “Diamond variations”, había sido compuestas con motivo del 75 Aniversario de la Illinois University.

Leo Weiner- “Hungarian Folkdances Op. 18”, una suite de quien llegó a compartir experiencias en la lejanía con Béla Bartok y Zoltan Kodaly, un músico calificado como dúctil, con ejemplos como las versiones sinfónicas procedentes de Ferenz Liszt. Húngaro, por excelencia, fue un prestigiado profesor en Budapest, tras haber disfrutado en sus años jóvenes de compositores como Koessler, quien le abrió las puertas para la obtención de becas, gracias a las cuales completaría su formación en Alemania y en París. Un largo período que se concentraba entre 1918 y 1949, le verá entregado a una permanente labor docente y en especial por el profundo conocimiento del folklore húngaro.