LA semana pasada rendimos un emotivo homenaje a mi tocayo Marcelino Couso Crismán por su ayuda en la organización de la Misa de Rosalía de Castro, pues en los primeros años patrocinó las ofrendas florales de los Centros gallegos de América, particularmente de la capital argentina.

Como recordó Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de emigración, la huella de Marcelino Couso es patente en distintas capitales americanas, en las que permanecen bustos de Rosalía de Castro e incluso un cruceiro que donó para mantener viva la llama de la cultura gallega.

Un amigo común, llamado Gerardo Fernández Albor, me presentó hace muchos años a Marcelino Couso y comprobé desde el minuto cero su gran generosidad y bondad. Pero también me di cuenta de que es un hombre con gran sentido del humor y sabiduría. Por eso, siempre que le veo le recuerdo que no hay un Marcelino malo.

No he tratado a muchos Marcelinos, es cierto, pero todos sin excepción han resultado ser personas extra-ordinarias. Entre ellos, Marcelino Oreja Aguirre, un compostelano de adopción

al que le presentamos el pasado mes de junio un fantástico libro con sus discursos europeístas en la Facultad de Filosofía de la USC, con prólogo del exministro Íñigo Méndez de Vigo que participó en el acto.

Conocí también a un Marcelino en la Feria Internacional de Universidades de Oporto, que formaba parte del personal que atendía nuestro stand. Con solo estrechar mi mano, supo que yo era un bendito, mortificado por las envidias, y, al día siguiente, me limpió, liberándome de todas esas energías negativas. ¡Un fenómeno!

Yo llevo este nombre en recuerdo de un tío abuelo que murió en Cuba. La abuela me decía que era un gran tipo. Lo que corrobora mi hipótesis de que no hay un Marcelino malo.