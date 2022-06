María Domínguez: “Pasaka”, en el “CGAC”, para las “Xornadas de Música Contemporánea”

El “CGAC”, acogió la sesión de las “Xornadas de Música Contemporánea”, con el protagonismo de la pianista María Domínguez, precedida de la charla del compositor Diego Jiménez Tamame, del que interpretó en estreno “Vaporwave, deadly lazers and crab raves”, para keystar y electrónica, músico especializado en electrónica e informática, que en su criterio, se maneja con una hibridación expandida como elemento estructural, con el uso mixto de “HIDS” (Human Interface Devices) y otros elementos generados por computadora, en interacción artística con otras disciplinas (la poesía, la danza o el videoarte). Una transformación constante de los objetos sonoros, con integración de las gestualidades físicas del intérprete como elemento compositivo. Una charla compartida con colegas como Hugo Gómez-Chao, promotor del “Festival Resis” y el comentarista Paco Yáñez, entre otros, para precisar los parámetros artísticos que le definen. Su segunda obra, fue “Augenblick nr. 27”, que probaba una integración entre el audio y el video, usando elementos como el “reverb” y la ecualización o la velocidad de reproducción de dos “samplers”, coordinados con artefactos analógicos, creados por los cambios de iluminación.

El jazz y otros estímulos contemporáneos, aparecen en las proximidades de sus trabajos, obras de las que encontramos resultados en estrenos de encargo por formaciones como “Plural Ensemble”; “Ensemble neoN” (Noruega); el “Ensemble Universität für Musik uns Darslellende Kunst (Graz), “ESMA”, colaborando en 2106 en el “Trilogue Collective”, con la bailarina y coreógrafa Ursula Craber y el artista visual Paol Monsó Purtí. En el “Festival Resis”, del año anterior, participó con “Pulso Ensemble”, en el Proyecto Container Galicia, un espectáculo-multimedia, en el que incluyó “L.H.O.H.Q.INFO”, para ensemble de video y electrónica, junto a obras de Pedro González Fernández, Alexander Schubert, Michael Beil y Sarah Nemtsov. “Vaporwave, deadly lazers and crab raves”, pieza que sobresalía por el protagonismo del keytar y la electrónica, era un reto compositivo marcado por una suerte de compleja polifonía de referencias precedentes, medio ocultos en los detalles tomados de la cultura de internet, cara a una cacofonía total, reflejo de la edad avasalladora de la información presente.

María Domínguez, especializada en música contemporánea, participó en Festivales y proyectos como “Imaxes Sonoras”; Parcours Musicaux (Lille); Limdburg; Música Sacra, de Maastricht; “Sons Creativos”; el “Festival Resis (A Coruña) y fue galardonada y becada por instituciones como Via Zuid Talenmakelaar; Schiting Cultural Entreprenuerchip; Fundación del Conservatorio de Maastricht; Art Buro Limburg; el Festival Peter de Grott, tras finalizar sus estudios de piano clásico en el Conservatorio de Maastricht, con calificaciones de sobresaliente, con un postgrado de músicas contemporáneas en el Conservatorio de Amsterdam. Forma parte del programa de doctorado de la Universidad de Jaén. María y Diego, se conocieron en la pasada edición del “Festival Resis”, en el concierto de “Plural Ensemble”, seguido en la “Domus”, en un programa que se anunciaba como “Realidade”, un espectáculo multimedia con obras de carácter performativo, a través de medios digitales.

Sarah Nemtsov, tuvo “Seven toughts her kind” , para voz amplificada y teclado, artista con profundo arraigo en motivaciones literarias, que abarcan des Edmond Jabés, a Jacques Derrida, Paul Celan, Emily Dickson, Walter Benjamin o W.G.Sebald y que actualmente promociona el ciclo de conciertos “Zimmer”(White wide eyes). Estudió en la Hanover Hochschule für Musik und Theater, con Nigel Osborne, en composición y con Klaus Becker, para la ampliación en el conocimiento del oboe, instrumento de su preferencia tras haber participado como flautista en el “Rel Trio”, tendrá la oportunidad de seguir en esta materia con Burkhardt Claetzner, en Berlín, mientras continúa en composición con Walter Zimmerman, en la Kunst Universität, de Berlín. Fue artista en residencia de la Orquesta Filarmónica de Ertfurt, entre 2014/5 y en el capítulo de sus obras, destacan “Herzland”, una ópera de cámara, para Hanover; “L´absence”, sobre la poética de Edmond Jabés o “Sacrifice”, para el Teatro de Halle. Su obra era una dedicatoria a su madre, la pintora Elisabeth Naomi Reuter, en una aproximación a ciertos colores, para 49 teclas y 49 samplers, con la participación de la voz de Anne Sexton, recitando el poema “Her Kind”, sobre el dolor y la condición femenina.

Gérard Pesson- “La lumière n´a pas de bras pour nous porter”, obra para piano amplificado-, profesor del Conservatorio de Música y Danza, de París y productor de “France Musique”, para “Boudoirs el autres”. Realizó su tesis en la Sorbona, dedicada a la “Estética de la materia electrónica”, punto culminante de sus estudios en el Conservatorio Nacional de París, con Betry Jolas e Ivo Maec. Fue Primer Premio del “Studium Toulouse” (1986), recibiendo un pensionado en la Villa Medici, en 1990, y realizó cursos con Daniel Dobbls. Obras suyas, fueron estrenadas por el “Ensemble 2e2m”, el Ensemble Intercontemporain; el Ensemble Modern; el Klangforum Wien o el Théâtre des Amandiers (Nanterre). De sus trabajos, destacan “Pastoral”, ópera inspirada en “L´Astrée Honoré”, del Marqués de Valromey, en versión de concierto en Stuttgart, antes de conocer la escénica en el Chatelet; “Future is a faded song”, concierto estrenado en Zurich o el dedicado para coro “Preve par la neige” y “Panorame, particulare e licencia”, que se inspira en “Harold en Italia”, de Héctor Berlioz. La pieza elegida, para piano amplificado, remite a la poética de Pierre-Albert Jourdan, recurriendo al uso de las teclas blancas del teclado, con un ritmo obsesivo.

Wykintas Baltakas, aportaba “Pasaka” ( A Fairy Tale), para piano y electrónica en vivo, obra que sirve como reclamo para el concierto de María Rodríguez, un músico lituano que nos presta esta indagación sonora, y que es resultado de los años de estudio en la Hochschule für Musik, de Karlsruhe, siguiendo la docencia del maestro y adalid de las vanguardias Wolfgang Rhim (en composición), y en el ámbito de la dirección, con Andrew Weiss (1994/6), además de ampliar conocimientos en los Darmstadt Summer Courses. Algunas de su obras destacadas, son “B(elle) tree”, divulgada por el “Cuarteto Arditti”; “Ouroboros”, “Musik Fabrik”, llevada a registro en cd. con obras de Rebecca Sounders, Magnus Lindberg y Iannis Xenakis, para el sello “Wergo”, o “Lift to Dubai”, para el “Ensemble Modern”. Fue premiado con el Claudio Abbado, de Viena, producto de su relación estrecha con su mentor Peter Eötvös. La obra era un reto entre el uso de la voz y el texto, frente al recurso de las nuevas tecnologías, como representación de la realidad.

Fran MM Cabeza de Vaca, abrió sesión con “Music from somewhere”, una exploración a la búsqueda de las maneras de conectar el cuerpo y el instrumento, hasta conseguir gestos invisibles y que textualmente, se basa en “Composing under the skin”, de Paul Celan. Una pieza con el sorprendente titulo de pianista sin piano, compositor con raíces en el Conservatorio de Granada Rafael Orozco, y que en el de Aragón, comenzaría su especialización en el espacio de materias electrónicas, con José Mª Sánchez- Verdú- músico de cierta familiaridad en nuestra tierra, por su regulares apariciones-, y parte de sus trabajos, se dieron a conocer a través del “CDMC”; la Escuela Reina Sofía; el “ENSMS”, de Valencia o la Fundación Juan March, de Madrid. Se especializó en proyectos escénicos recurriendo a fundamentos de músicas electrónicas, con la coreógrafa Aitana Cordero y con Michelle Man y Guillermo Weikart. Obras suyas, con “Veo una voz”; “Paisaje de Retroprogreso”; “Carmina y Amén”, para el cineasta Paco León ; “Hacia el ruido” o “Todos caníbales