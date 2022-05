María Inés López-Ibor y la alegría

HABLÉ con María Inés López-Ibor, cuyo apellido ya nos anuncia una larga tradición en la psiquiatría española. María Inés ha continuado esa extraordinaria tradición, ejerce como catedrática de psiquiatría, preside la Fundación Juan José López-Ibor, además de otras muchas, muchísimas cosas. Su trayectoria como investigadora no puede detallarse aquí, en apenas unas pocas líneas, pero también es notable su trabajo clínico y su interés en la divulgación. Acaba de publicar En busca de la alegría, en Planeta.

La salud mental, tras la pandemia, parece ser una preocupación mayor. Algunos políticos han hablado de ella, han concluido que esta es una sociedad invadida por los miedos y las inseguridades, lo que implica un mayor cuidado de la salud mental, sobre todo entre los jóvenes. Inés López-Ibor dice que hay que buscar la alegría, que es necesario ser positivos a pesar de todo. Porque, asegura, es la alegría la que nos permite prepararnos mejor para las adversidades. La que nos hace más generosos con los demás, la que nos librará de muchas enfermedades.

Le digo que hace sólo unos días hablé de estos mismos temas con la escritora Rosa Montero. En su último libro, El peligro de estar cuerda (Seix Barral), al que ya nos referimos aquí, Rosa hace un largo y apasionante estudio de las relaciones entre el arte y la locura, los problemas de la depresión, los ataques de pánico, las obsesiones. Y las vidas de tantos creadores al borde del desastre mental, envueltos dramáticamente en él, o atrapados en adiciones incontrolables, en episodios de angustia o acorralados por el miedo más feroz. Por allí desfilan, ya lo dijimos, Virginia Woolf, o Emily Dickinson, o Althusser, o Faulkner, o Marcel Proust. Rosa Montero es, además, una apasionada de la neurociencia, y en este libro da testimonio de ello. ¿Qué vínculos hay entre la genialidad y la locura?, esa es su pregunta.

María-Inés López-Ibor conoce bien el terre-

no. No sólo como una de las escasas mujeres catedráticas de Psiquiatría en España, sino como especialista, por ejemplo, en adiciones. Su libro es profundo, no un tratado de autoayuda. Aunque da consejos, enseña a reaccionar al miedo,

a combatir la angustia. A confiar. Es consciente de cómo la ansiedad se ha disparado en la vida moderna. Se ha convertido en un gran proble-ma contemporáneo.

Pero la alegría no es lo mismo que la felicidad, me recuerda. “La felicidad es algo así como un estado completo, algo que, si lo alcanzas, será efímero. En cambio, la alegría es una manera de ser. Puedes estar alegre por unas cosas y preocupado por otras a la vez. Yo he estudiado mucho la tristeza. Pero la alegría tiene algo que ver con nuestra personalidad, con nuestro pensamiento. Lo que tenemos que hacer es convertir aquello que nos dio alegría en una vivencia. ¿No te parece que lo alegre pasa siempre muy rápido? Por eso hay que convertirlo en vivencia, porque, además, las emociones condicionan nuestros pensamientos”, explica.

En busca de la alegría habla de la neurociencia. Estudia la relevancia de los circuitos emocionales, estudia la sonrisa, la importancia de la experiencia corporal. Los olores, los colores, el tacto. Y avisa de los peligros de la era digital. Cita mucho a Juan José López-Ibor, como no podía ser de otra manera. Citas como esta: “cuida de tu cerebro y tu cerebro cuidará de ti”.