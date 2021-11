Marianna Prjevalskaja: “Concierto para piano en La m. Op. 7”, de Clara Schumann, con la “OSG”

La pianista Marianna Prjevalskaja será solista del “Concierto para piano en La m. Op. 7”, de Clara Schumann, con la “OSG” dirigida por Rumon Gamba en el Palacio de la Ópera de A Coruña-20´00 h- en dos jornadas y que repetirá mañana, en segunda sesión. En programa, se ofrecen también “Rakastava Op. 14” de Jean Sibelius y la “Sinfonía nº 5 , en R M.”, de Sir Ralph Vaugham Williams. La joven pianista tuvo como primera maestra a su propia madre Tatiana Prjevalkaja, antes de trasladarse al Royal College of Music, de Londres, en donde siguió con Irina Zaritskaia y Kevin Kenner. Su etapa americana, la llevó a Indiana en donde amplió estudios cono Alexander Toradze y a la Yale School of Music, con Boris Berman. Se especializó en Doctor of Musical Arts, con Boris Slutsky, en el Peabody Institut of Music, de Baltimore. Otros maestros que influyeron en su carrera, fueron Leon Fleisher, Emmanuel Ax, Lilye Zilberstein o Piotr Paleczny. Ganó importantes galardones, algunos en nuestro país como el Marisa Montiel (Linares), el de Jaén o el José Iturbi, de Valencia. Grabó para ”Naxos” un registro con obras de D.Scarlatti, F.J. Haydn, Schumann y Zárate y otro con el sello “Fanfare”, dedicado a S.Rachmaninov.

Clara Schumann queda pues como reflejo de una afinidad testimonial y el resultado será este “Concierto en La m. Op. 7”, obra de una joven virtuosa en pleno estado de gracia, en un retorno a Leipzig y en medio de un ambiente familiar lleno de gratas noticias. Será para ella la ocasión de compartir momentos como el encuentro con los integrantes del “Cuarteto Müller” y otras giras que le darán la ocasión de disfrutar de una segura promoción social, en una joven a la que le llovían los elogios. Los Wieck, vivieron meses de parabienes mundanos, en medio de enriquecedoras experiencias compartidas y las disputas a veces excesivas, sobre las primacías de los jóvenes talentos, entre los que ella se encontraba, con opiniones a veces esquivas como la de Herz. Estamos en la llegada a Leipzig en la primavera de 1832 y Clara se había convertido en una virtuosa de absoluta aceptación social, que tocaba un tanto forzada, mientras crecía la consideración entre los grandes pianistas europeos. Habría que pensar en Liszt, Moscheles o Field, como obligados referentes. Su dominio entonces sobresalía por una interpretación de carácter, para una joven de su edad y por su apasionamiento elegante y gracioso.

La obra en cuestión resulta la culminación de días felices, para el otoño de 1832, sería un 9 de noviembre y en esa fecha, Felix Mendelssohn dirigió la prestigiosa orquesta de la Gewandhaus de Leipzig y la entrañable Clara actuó como solista, en un programa que incluía no solo el reciente “Capricho en Si m.”, del mismo año (interpretándolo como un pequeño demonio y que al parecer agradó bastante), el “Concierto en Re m. para tres pianos” de J.Sebastian Bach; que tocó con Mendelssohn y el joven pianista de Bremen, Louis Rakemann, además del “Concierto en La m. Op. 7”, que resultará en su idea un claro homenaje al maestro, amigo y admirador Spohr, un músico que dejará una importante escuela de talentos. La obra había sido concebida en el espacio de los meses recientes y será su padre quien confiese que el movimiento final, sería añadido posteriormente, o al menos revisado hasta quedar concluido.

Jean Sibelius, en una de esas obras aparentemente menores pero reconocibles por su estilo, “Rakastaba O. 14” (El amante), un trabajo curioso por su tratamiento, ya que en un principio, venía de una composición para coro de hombres “a capella”, a partir de tres cantos de la tradición del “Kantelar” y que se dio a conocer gracias a un concurso celebrado en Helsinki, el 28 de abril de 1894. La obra dará razones al autor, para transformarla años después, en 1911, en una curiosa y entretenida suite para orquesta de cuerda y percusión (triángulo y timbales) y definitivamente, se convertirá en pieza preferente en ese posible apartado de obras menores, gracias a las cualidades de su agradable melodismo, idea de una afortunada transcripción de lo que había sido una pieza coral sencilla, en lo que se recibe en forma camerística. Estamos en el período de piezas como el ”Vals” romántico para cuerdas “Op. 62b”, y de la “Cuarta Sinfonía”, acogida de manera más bien fría.

Sir Vaugham Williams” con la “Sinfonía n 5, en Re M.”, composición de muy personal factura y que curiosamente, porque viene al caso, está dedicada a Jan Sibelius, para conocer su estreno el 24 de junio de 1943, año convulso por el momento histórico. En ciertos aspecto, conserva el mensaje de esperanza de su obra “A Pastoral Symphony nº 3”, de comienzos de los años veinte y estrenada por Sir Adrian Boult. Para conformarla, no dudará en recurrir a temas procedentes de la ópera “The Pilgrim´s Progress” y que no terminará hasta 1949. Cuatro tiempos, en los cuales, el “Scherzo” se presenta en segunda posición, al igual que en la “Octava”. Un preludio “Moderato”, anunciado por un tema de dos trompas, en Re Mayor, sostenido por un pedal de la cuerda sobre Do natural, al que responde un tema de los violines y que trasluce un clima modal. El “Scherzo”, resulta vivo y animado, para dar paso a la “Romanza”, en la que asoman elementos de “ThePilgrim´s Progress”, con la melodía del corno inglés de la entrada. La “Passacaglia” (Moderato), propone un argumento sereno que más de un analista, encontrará próximo a Brahms. Un tema de los chelos, repetido diez veces (con variaciones), previo al trombón y la tuba, sirve como enérgica contramelodía y que tiene aspectos de un himno, que anuncia la coda.