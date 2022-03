NO se rinde. Ni con bravatas ni sin bravatas del presidente ruso. Mariúpol no se rinde. La ciudad se encuentran destruida, la mayoría de sus habitantes varones siguen peleando metro a metro defendiendo sus calles, sus mujeres e hijos han salido hacia otros países buscando refugio y se difunden noticias preocupantes: centenares de personas, algunas dicen que miles, han sido deportados por las tropas de Vladimir Putin a su país porque los consideran rusos, y hay noticias aún más alarmantes que aseguran que, como hizo Hitler, los ucranianos de origen ruso están obligados a llevar una identificación especial, visible, para no ser atacados por las milicias de quien hoy es ya considerado internacionalmente un criminal, Vladimir Putin.

Mariupol no se rinde, pero no se sabe si va a aguantar. Las ciudades ucranianas de la ribera del Mar

Negro se han convertido en objeti-

vos de Putin, que ya ha impedido la salida de Ucrania al Mar de Azov

y pretende también arrebatarle la

salida al Mar Negro que conecta

con el Mediterráneo.

Ojos esperanzados miran hacia China, pero el pasado lunes Jinping estaba pendiente sobre todo del avión que se ha estrellado en el sur del país, no se sabe si accidente o sabotaje. Xi Jinping puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, es el único dirigente mundial con capacidad para parar al presidente ruso, que se ha convertido en un personaje nocivo, locoide, asesino, que puede arrasar Ucrania pero que está llevando a Rusia al desastre, a la miseria que provoca un bloqueo generalizado.

Xi es amigo de Putin, pero por encima de todo defiende los intereses de China. Pretende convertirla en la primera potencia económica mundial y, a ser posible, también la primera potencia militar. Y está en camino de conseguirlo.

Los analistas creen que si Xi considera que el apoyo a Putin le impedirá llevar a cabo su objetivo porque se le cerrarán puertas hasta ahora abiertas, ya que nadie quiere colaborar con el amigo de un criminal de guerra, Putin, no dudará entonces Xi en marcar distancias con el presidente ruso, por mucho que geoestratégicamente compartan proyectos afines.

Mariúpol resiste, pero no puede vencer al presidente que se representa como un oso que destroza todo lo que se le pone por delante. Solo Xi Jinping puede salvar a los ucranianos. Hoy están contra las cuerdas, pero no se rinden.