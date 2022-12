Marruecos pierde, pero gana

ALGUNOS dirán que se impone la lógica: la final del Mundial de Catar se jugará entre Argentina y Francia. Dos representantes cualificados de las viejas hegemonías futboleras se disputarán el fulgor del Campeonato. Pudieron ser otros.

Aunque nadie discute esas victorias, flota en el aire un extraño sentimiento de que algo se ha perdido en los últimos días, como si el fútbol hubiera vuelto cobardemente a la razón. Como si se hubiera arrepentido de ese atisbo de locura transitoria. Hubo un tiempo en el que, en este deporte, siempre ganaban los alemanes, al menos en Europa, y ya no pasa, pero sí continúa el poder de otros países que históricamente han triunfado en el torneo más importante (aunque, de acuerdo, no estará el más laureado de todos: Brasil).

Toda esta tradición ha estado a punto de quebrarse, ya digo. Los asiáticos y los africanos (sobre todo) han mostrado los brotes de esa revolución que consiste, como ya hemos dicho, en disputarle el reinado a los de siempre. No de boquilla, sino con los pies en el pasto, que podría decir Messi. Ahora algunos partidos se bautizan con la geoestrategia, o con la geopolítica, palabras excesivamente en auge. Lo más claro ha sido el descubrimiento de que las potencias coloniales tienen grandes rivales entre los antiguamente colonizados, y ellos utilizan el fútbol no tanto como una revancha histórica, o sí, pero al menos como una nueva fuente de poder, de identidad y de orgullo. O sea, lo normal.

El fútbol es uno de esos ingredientes poderosos de la globalidad, al menos a pie de calle (a nivel popular). Puede ser un indicador de ciertas cosas, aunque no de otras. No se es más moderno por ganar al fútbol, desde luego que no, pero para algunos países supone un reto interesante, si el rival es, sobre todo, un país de referencia mundial (y no sólo en el fútbol, sino en campos diversos). Una reivindicación, claro está, que alienta a muchos, que potencia los elementos de identidad, que otorga una especie de salvoconducto hacia esos territorios que parecen exclusivos de las grandes potencias. Un Mundial como el que ha hecho Marruecos, aunque haya perdido ayer (con una dosis bastante notable de mala suerte, o quizás de precipitación ante el marco contrario) supone, con seguridad, un empujón en varias claves para ese país. ¡Ha ganado a algunos de sus vecinos del norte y a punto ha estado de doblegar a un tercero! Sólo es fútbol, nada más que fútbol, sí, pero... todos los motivos para la felicidad son pocos. ¿No lo dijo Sacheri de Argentina? Así lo contaron algunos jugadores marroquíes que saben de lo que hablan: la mayoría juega en Europa y catorce de ellos han nacido lejos de su país. Pero juegan para su país. Lo que proporciona, creo, una energía incomparable.

Me lo paso muy bien en Francia, me encanta su literatura, su arte, su paisaje... pero habrá que confesar que ayer muchos esperábamos la sorpresa de Marruecos. De la misma forma que Croacia, que ya ha volado muy alto en otras ocasiones, tenía el atractivo de un país pequeño y aguerrido, y un jugador de oro. Pero el fútbol ha vuelto a la razón, aun insuficientemente maduro para abordar un cambio en lo más alto del pódium. El viejo orden de Argentina y Francia se disputa quizás la última batalla por la gloria, antes de que Messi nombre un heredero, que puede estar frente a él, antes de que el siglo rompa amarras y confirme nuevas singladuras, incluso en el fútbol.