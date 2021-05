Marruecos, socio estratégico

ES tan sabido que Marruecos es un vecino delicado con el que tenemos que convivir, como que nuestro Gobierno no es muy diligente en materia exterior, pues salvo sus cuestionables vínculos con el régimen de Maduro, no ha cuidado sus relaciones ni con Europa ni con EE.UU., ni mucho menos con Marruecos. Dependemos del Reino alauí en muchos aspectos, como la lucha antiterrorista, el freno al narcotráfico, los acuerdos de pesca, o el control de los flujos migratorios. Sólo en el ámbito comercial, Marruecos es el principal destino de nuestras exportaciones, copando el 45% de todos nuestros envíos al conjunto de África. Pero también percibe millonarias ayudas de la UE, y es el país del Continente vecino en el que más inversiones realiza España. Incluso en el ámbito turístico, nuestro territorio supone para Marruecos el segundo país emisor, después de Francia. Son muchos los proyectos bilaterales que se llevan forjando desde hace años, tanto en el ámbito de la energía, como en el de la interconexión eléctrica, comunicaciones, etc.

Especialmente relevante es nuestra colaboración antiterrorista. Los servicios secretos y de inteligencia marroquíes son elogiados en todo el mundo, y constituyen un pilar fundamental de seguridad a la hora de controlar los grupos yihadistas que, desde el otro lado del Mediterráneo, pretendan atentar contra los intereses de Europa en general, y de España en particular. Incluso Francia y EEUU ven en Marruecos un aliado estratégico en la lucha antiterrorista, de ahí que colaboren con Mohamed VI tanto en el intercambio de información, como en aspectos de Defensa, venta de armas incluida, especialmente en el caso estadounidense. También nuestro CNI ha ayudado a Marruecos a evitar atentados en su territorio. Es más; en febrero de 2019 España firmó en Rabat un convenio de refuerzo en materia de lucha frente al crimen organizado, que incluía la trata de seres humanos, el narcotráfico y la inmigración ilegal; que aspiraba a perseguir otros delitos como el tráfico de armas, el blanqueo de capitales, la explotación sexual, la criminalidad, o la proliferación de falsificaciones; y que contemplaba la formación y cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de ambos países.

Por eso no entendemos el empecinamiento del Gobierno español al interferir en asuntos internos de Marruecos. Porque una cosa es reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y otra no ser capaz de mantener un perfil bajo en ese aspecto (acogiendo en secreto y bajo identidad falsa al líder del Polisario), y provocar a Rabat defendiendo un proceso de autodeterminación y un referéndum (como lleva haciendo Unidas Podemos, especialmente a través de Iglesias, no sólo antes de llegar al Gobierno, sino formando parte del Ejecutivo, en febrero y noviembre de 2020). Tampoco comprendemos la tardanza de Sánchez en viajar a Marruecos. Todo ello motivó el rechazo de Mohamed VI a recibir a Iglesias junto a Sánchez en diciembre de 2020, o su negativa a aceptar incluso al presidente en solitario días después.