Marta Robles: del amor y el sexo

AL mediodía, hablo con Marta Robles. Es una periodista de enorme recorrido, pero ahora hemos venido a hablar de su libro, de su último libro. Se llama Lo que la primavera hace con los cerezos (Espasa), un título hermoso que ha tomado de un verso de Neruda. Neruda también sale en el libro y no precisamente muy bien parado. Ese verso, el que da título al libro, explica el enamoramiento como una floración. Quién sabe si como una floración breve, intensa, un fulgor que luego se apaga, y las flores caen.

El ensayo de Marta Robles es amplio, casi enciclopédico. Por estas quinientas páginas desfilan muchos tipos de amor y desamor, un catálogo completo de enamoramientos y desenamoramientos que la autora disecciona con gran cuidado. “La literatura, como la vida, habla del amor y la muerte”, dice. Hay, por supuesto, amores y desamores más conocidos (ahí está Marilyn Monroe, por ejemplo), pero otros, estoy seguro, sorprenderán al lector: esa vida de Emilio Salgari, o la de Patricia Highsmith. “El amor es una emoción intensa, y lleva muchas veces al trastorno. Esto ocurre con la gente anónima, pero en el caso de los creadores se convierte a menudo en un material muy relevante para entender su obra”, viene a explicar Robles.

En cierto momento de la conversación le pregunto si es más inspirador el amor o el desamor. Hay una creencia generalizada de que la crisis amorosa, en tanto lucha, lleva a producir grandes obras, siquiera como lamento, como expresión del sufrimiento sublimado. No sé. Creemos, me parece, que se escribe mejor desde el desamor, aunque también puede llevar a la parálisis. “Se han hecho grandes libros sobre la pérdida... pero no estoy muy segura”, me dice. “Picasso fue de una inspiración amorosa a otra... terminaba un amor y empezaba otro, ya sabes. Todo esto me lleva a dudar, pero también entiendo que la obra creativa puede servir a veces para liberarse del dolor”.

Aquí aparecen donjuanes, Byron o Mozart, Tirso o Zorrilla, y ese mito complicado, global, mil veces llevado a la literatura o al cine. Le pregunto si donjuanismo es machismo. “El mito ha tenido éxito porque perpetúa la conquista del hombre, que vive sólo para contarlo, pero es un reflejo de la desigualdad, claro”, responde. Pero también desfilan los amores atormentados, muchos, como la historia feroz, esa lucha de luz y de sombras, de Frida Khalo y Diego Rivera, o Larra, desesperado, o la propia Marilyn, icono del amor trágico, o Sid Vicious y Nancy.

Hablamos de aquella vieja atracción por el malditismo del artista, por el amor canalla, y cómo ahora se ha instalado un análisis con severidad moral. Robles cree que es necesario separar, “porque podemos llegar a un periodo de gran oscurantismo, de seguir así”, pero en su libro hay lugar para los asesinos, para los que llama misóginos, maltratadores, machistas y malvados, para los que etiqueta como maniáticos, fetichistas y depravados, y bajo este epígrafe incluye esa relación amorosa de recorrido epistolar entre James Joyce y Nora Barnacle. Esta es sólo una pequeña muestra de los amores difíciles. No faltan Gertrude Stein y Toklas, ni Wilde y Douglas, ni Virginia Woolf y Vita Sackville-West. Y entre los promiscuos, coloca a Galdós, a Hemingway, a Lope de Vega, a Hedy Lamart... He aquí un gran paseo por el amor y el desamor, un gran retrato del artista enamorado y desenamorado, cuando joven o cuando viejo.