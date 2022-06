VOX al menos ha salvado los muebles, pero el resto de los partidos que se han enfrentado a Juanma Moreno han quedado para el arrastre. Vox ha salvado los muebles porque ha logrado dos escaños más que en las últimas elecciones, pero cometieron un error de bulto: presumir de que doblarían los escaños y obligarían a Juanma Moreno a un Gobierno de coalición.

El triunfalismo y la soberbia se han cargado a varios partidos y personajes políticos en el pasado, pero algunos no aprenden. Por ejemplo Macarena Olona. O Pedro Sánchez, que encima no recibe una sola crítica en la reunión de su ejecutiva. Se dedicó a exponer cifras y defendió que el trabajo del Gobierno era excepcional y más que lo iba a ser, y que el problema era que no se había sabido explicarlo. Lo de siempre, el chivo expiatorio. En este caso los responsables de comunicación. Ni una palabra en contra de las de Sánchez, no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Tampoco Inés Arrimadsas ha estado muy fina en el análisis del 19-J. La caída pertinaz de Ciudadanos no se arregla con un cambio de nombre, sino con decisiones valientes. Un congreso extraordinario, quizá cambiar la dirección, diseñar una nueva estrategia, buscar alianzas ... Hay gente muy válida en Cs, aunque todavía no han sido capaces de superar los desaciertos de Albert Rivera.

El PSOE de Sánchez no tiene futuro, y el PSOE de siempre tampoco lo tendrá si sus hombres y mujeres siguen sin atreverse a plantar cara al jefe de gobierno. Hemos contado hasta la saciedad que Sánchez se autoblindó cuando ganó las primarias a Susana Díaz y cambió los estatutos para que no pudiera echarle la ejecutiva, como le había ocurrido unos meses antes.

Pero hay otras fórmulas, entre ellas apoyar una moción de censura pactada con el único partido que hoy por hoy puede presentarla; e iniciar una nueva época con dirigentes, en el PSOE y en el PP, dispuestos a acordar las grandes políticas de Estado que están desaparecidas en combate desde que Sánchez se hizo el amo del escenario político.

De Podemos mejor ni hablar, porque con y sin 19-J se ha metido en una dinámica sin sentido. A tortas con Izquierda Unida, la rivalidad les va a llevar a la extinción. El varapalo andaluz hace creer a IU que no hay más salida que Yolanda Díaz, pero a Montero y a Iglesias se les revuelve la sangre solo de pensar que su ex favorita se va a quedar al frente de Unidas Podemos, una coalición con zancadillas y venganzas propias de películas de serie B.

No está el país para peleas políticas. La izquierda no oculta su perplejidad por el éxito indiscutible del Partido Popular, pero eso ha ocurrido porque Moreno y Feijóo tenían proyecto pero también porque la izquierda solo mira a su ombligo y no dedica un solo minuto a ver y a escuchar.