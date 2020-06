Más ‘Hierro’

VOLVER a ver de un tirón la primera temporada de ‘Hierro’ (Movistar) ofrece segundas oportunidades para el paladar, nuevos matices, ese perfume del primer trago que se advierte mejor en el segundo. Un gusto en boca de madera retorcida, uvas volcánicas y sal marina. No tenemos una gran tradición de series tan negras como esta, pero el género se ha disparado, o quizás siempre estuvo ahí. Habitualmente, la investigación policial ha sido uno de los grandes ingredientes de la ficción en serie, con incidencia especial, desde luego, en los trabajos forenses. Las series clásicas que nos vienen a la cabeza pertenecen a los laboratorios, a la genética, a los huesos, como ‘Bones’, claro está, que sigue pasando una y otra vez con éxito.

Pero siempre nos pareció que eran producciones destinadas a ser ejecutadas en el mercado anglosajón, o pensadas para esos paisajes urbanos de Estados Unidos, también inagotables, aunque se repitan una y otra vez, quizás hasta el hartazgo. Hay grandes guionistas por ahí fuera, qué duda cabe, pero los de aquí no son nada desdeñables. La realidad es que la ficción criminal también necesita de vez en cuando deslocalizarse un poco, buscar alternativas a lo consabido, aunque sea bueno, y los nórdicos contribuyeron y contribuyen a eso, ofreciendo otra mirada, tras la reinvención de la novela negra. Nosotros, a pesar de la dificultad de competir con presupuestos enormes, también estamos reinventado ese tipo de ficción. Y ‘Hierro’ es, sin duda, un ejemplo perfecto, aunque desde luego no el único. Todo en esta serie destila elegancia narrativa, desde las palabras a las imágenes, pasando por una construcción actoral ante la que no cabe otra cosa que quitarse el sombrero.

Desconozco de qué irá la segunda temporada de ‘Hierro’ que acaba de empezar a rodarse en esta mágica isla de fuego (o que está a punto de volver a ese set del rodaje). Las peripecias de los Coira para comprender a fondo la idiosincrasia de la isla, evidentemente un lugar muy especial, merecen capítulo aparte. Como la propia serie dibuja muy bien, adaptarse a El Hierro, entenderla, implica mezclarse con su especialísima materia, con sus paisajes de vértigo, con su etiqueta, también, de fin del mundo. Y esa atmósfera, y esa luz, y esa quebrada orografía, están capturadas en la serie con extraordinaria maestría.

Por eso he vuelto a verla, sus ocho capítulos, una vez más, en apenas dos o tres días. Para celebrar la vuelta al rodaje y para embeberme, no sólo en el misterio de El Hierro, tan bien captado, sino en ese ejercicio de conversación y silencios, mezclados a la perfección, que nos regala el guión de esta serie. Porque en la serie es tan fuerte lo que se dice como lo que se calla. Se nota bien que todo está engrasado en esta gran relojería minimalista, en este laberinto de carreteras secundarias deshabitadas. Como decíamos, el trabajo actoral es inconmensurable. Todos a gran altura, pero con mención especial, claro está, al gran Grandinetti y a Candela Peña, protagonistas de altura, personajes ambos torturados y heridos, cada uno a su manera. Todos brillan, todos sostienen la máquina del enigma con estilo. No cabe ninguna duda de que, con otra buena historia, estos personajes tienen ‘Hierro’ para rato.