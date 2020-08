Medidas necesarias, adecuadas y proporcionadas

a diferencia de lo que ocurre con los intereses puramente individuales o egoístas de los sujetos particulares cuya defensa corresponde exclusivamente a sus titulares que son libres para ejercerla o no, hay, en cambio, otros intereses característicos de todo el grupo social de los cuales depende su subsistencia ordenada, y cuya protección no es en absoluto libre, sino todo lo contrario, es decir, obligada.

Para la realización de esta tarea esencial, el grupos social encomienda a una serie de órganos los “poderes” en los que éste se articula, la misión de asegurar la efectiva realización de aquellos fines u objetivos esenciales para la vida comunitaria, y al tiempo les ofrece medios adecuados para ellos.

Los poderes públicos, en definitiva, son creados para la realización de dicha labor, que , no es, pues meramente discrecional: los poderes públicos no tienen la facultad o la libertad de actuar o de no hacerlo cuando están en juego los fines esenciales del Estado, sino que deben actuar, debiendo, además, con una absoluta orientación finalista. Incumbe así al Legislador, al Gobierno y al Poder Judicial asegurar la continuidad del Estado en virtud de sus respectivas competencias.

Con independencia de que, de una forma u otra, todos los órganos constitucionales, todos los poderes, tiene un cierto carácter servicial, hay, sin duda, un ente que se define exclusivamente por esta naturaleza instrumental o servicial: la Administración Pública “para la realización de los intereses generales”, como advierte la Constitución española.

La obligación de la Administración de realizar los fines esenciales de la comunidad no se detiene ahí, en su obligación de actuar, sino que en ocasiones se transforma en reglada, debiendo adoptar las medidas que además de ser imprescindibles, sean adecuadas y que provoque las menores lesiones posibles a los derechos y libertades. Para ello, la Administración cuenta con unas serie de potestades de actuación para satisfacer los intereses generales. De ahí que la omisión del ejercicio de la potestad cuando el interés general lo exige constituye una irregularidad que sera enjuiciable por los órganos jurisdiccionales, provocando, en su caso, la responsabilidad de la Administración cuando de la inactividad se deriven daños para los ciudadanos.

De esta manera, la adopción de medidas que no persiguen la realización de un interés general sino particular o que sean innecesarias, inadecuadas o desproporcionadas da lugar a que los tribunales declaren la “ilegalidad” de la medida y que, en su caso, determinen una indemnización.

Pues bien, las medidas contra la covid 19, que las Comunidades Autónomas han consensuado con el Gobierno y que empiezan a aplicar, lo son. Nadie puede dudar de la necesidad, en primer lugar, de coordinar y homogeneizar las acciones contra la pandemia de las 17 autonomías española y las dos ciudades autónomas; son unas medidas adecuadas pues sitúan el centro de gravedad en la protección de la salud de los ciudadanos, y, en fin, son proporcionadas en cuanto las limitaciones impuestas se compensan con los beneficios de prevenirnos contra la expansión del coronavirus.