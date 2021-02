Mediterráneamente

ITALIA entra en crisis a menudo, esas crisis de la alta política que se retroalimentan, que parecen un asunto de carácter, un rasgo de la personalidad sureña. A los países del sur se nos mira como caóticos, descuidados y manirrotos, pero luego la gente quiere ir al Prado y a las playas enormes, sin guijarros. La mentalidad del norte, los rigores doctrinales, se comban ante un rayo de sol, oh, oh, oh. Me gusta esa docilidad de espíritu, ese dulce dejarse caer en las hamacas, esa coyuntura climática que nos ha tocado, que nos recuerda que somos un corazón tendido al sol, no sólo hombres buscando la perfección nórdica entre el sudario de la niebla.

No hay que perder la autoestima. Ahora en Italia se han sacado a Mario Draghi, que llega con una carpeta, con el libro de la contabilidad. Es el tipo que viene a solucionar la crisis enésima, tiene experiencia, está en la pomada, pero al pasar lo llaman tecnócrata, como una maldad. Creo que si la ideología daña es mejor no tenerla, pero su ausencia puede producir monstruos, como el sueño de la razón, ya lo decía Goya, y no por capricho.

Ayer Del Pozo, en su última, explicaba que Piketty, que tiene nombre de mosquetero, propone la condonación de la deuda, porque lastra a países europeos gravemente, empezando por el nuestro. “Piketty piensa que la desigualdad es ideología”, dice Del Pozo por lo finolis, tirando de faca lingüística en el arrabal de los deseos perdidos. Hay verdades que te abren en canal. Los países europeos se endeudan, a lo mejor, para mantener este tren de vida.

Mientras Piketty clama contra el poder controlador de la pasta, los del BCE advierten que con el euro no se juega. No habrá perdón, pero a cambio han soltado una pasta gansa que ahora crea disputas por el reparto. Ojo, porque la pandemia es una cabronada que ha herido a los desfavorecidos, nada de pandemia democrática, no nos pongamos estupendos. Ojo, porque la recuperación depende del buen sentido.

En Italia, envueltos en la crisis de temporada, como los huracanes, sacan a un banquero que Renzi apoya satisfecho, porque además del gobierno italiano está en juego el futuro inmediato de Europa, a la que le nacen líderes al ver que Merkel está haciendo la maleta, después de mandar lo suyo en una penumbra de pocas palabras y bastantes hechos. Macron quiere ser líder desde hace tiempo, fue uno de los salvadores ante la ultraderecha, que sigue al acecho, pero en Europa no quieren un rey para la corte azul de las estrellas, sino el tipo que lleva el cuño y la calculadora, un Draghi al que de pronto defienden hasta los euroescépticos. Que el mundo da muchas vueltas.

Hay una llamada a la recuperación económica. Sin ella no irá mejor el espíritu, ni nos entrarán ganas de una revolución artística o sexual, como algunos auguran, una vez se aplaque el virus. Dicen que las epidemias frenan la historia y luego la aceleran. Me cuesta creer que vamos hacia un Renacimiento, como pasó tras la peste negra. Me pido conocer al nuevo Leonardo da Vinci, que a lo mejor es el tipo de Tesla, o eso.

Lo otro del Mediterráneo es lo de Cataluña, con Salvador Illa intentando su cuadratura del círculo. Las periferias son la membrana del mundo, donde se producen los encuentros creadores: quizás no merece la pena hacerse centro a toda costa. En el Mediterráneo, el poder siempre estuvo en la mezcla.