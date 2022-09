Mentiras y verdades

¿Quién es el autor de cuentos incorrectos? No abundan los científicos o especialistas en medicina a quienes les dé por fabular. La ciencia está reñida con la irrealidad y la incorrección... pero siempre hay excepciones. Una de ellas es la del eminente neurólogo Dr. Manuel Noya García, anclado en su Compostela natal y más conocido por su faceta de especialista en curar cuerpos que deleitar espíritus. Pero eso, precisamente, es lo que estamos descubriendo de él. Con la experiencia de otras publicaciones de éxito y tras haber sido llevadas a escena varias piezas suyas de teatro, acaba de dar a luz Inventario de cuentos incorrectos, más de una treintena de relatos cortos en clave de humor, no exentos de ternura. Lo bueno es que aborda temas de suma actualidad, que no dejarán al lector indiferente.

¿Quién es el mayor especialista de España en Propiedad Industrial? Un compostelano, Carlos Lema Devesa. Becado por la Barrié en la USC, se licenció en Derecho con premio extraordinario y más tarde fue catedrático en la Complutense de Madrid. Su historial de éxitos profesionales y docentes emana de un centenar de artículos y publicaciones doctrinales sobre patentes, marcas, diseños, competencia desleal y asimilados. Un referente internacional. Mañana, 29, ingresará en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Merece felicitaciones y aplausos.

¿Cuándo se adecentará la Alameda de Santiago al nivel que merece una ciudad universal? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.