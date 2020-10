¡Menuda tropa!

Cuando se normaliza un cierto lenguaje político cargado de reminiscencias guerracivilistas y a nadie le escandaliza que la nueva portavoz del PP que Pablo Casado eligió por moderada, Cuca Gamarra –detrás vendrá quien bueno me hará, pensará con razón Cayetana–, afirme en sede parlamentaria que nuestra democracia la preside nada menos que un “dictador”, que “a punta de pistola” amenaza a Isabel Díaz Ayuso –la nueva Juana de Arco madrileña, aunque Juana la Loca le iría mejor, por españolidad y emanación semántica de su acrónimo–, cuando esto ocurre, decimos, sin que nadie pestañee ni muestre signo alguno de extrañeza, entonces no queda más remedio que asumir con total naturalidad y serenidad que el siguiente paso sea poner sobre la mesa la posibilidad de decretar un toque de queda.

Llegados a este punto de la obra teatral en la que vivimos –pues la política española no es más que una tragicomedia que se desarrolla en su mayor parte en el falsario corral del Congreso, aunque sin la calidad literaria de los finos autores de nuestro Siglo de Oro–, lo asombroso sería que este toque de queda fuese ideado únicamente con una finalidad sanitaria, como parece dispuesto a aceptar el ministro Salvador Illa, y no estrictamente militar, para limitar los libres movimientos de los ciudadanos, pues esta segunda opción es la que mejor encaja en el argumento de quienes escriben la trama en los términos bélicos referidos.

Porque resulta obvio que la comprensión lineal de la representación en marcha se complica sobremanera cuando, después del desfile de expresiones con un significado político netamente negativo como “dictador”, “golpe de estado” o “a punta de pistola”, se introduce un “toque de queda” que de repente adquiere connotaciones positivas. Y no deja de llamar poderosamente la atención, tampoco, que este cambio provechoso del vocabulario castrense se produzca justo cuando ya no es algo atribuible al Gobierno, sino que tiene como protagonista a un consejero popular de Madrid. Los críticos teatrales distinguirían en esta escena el clímax de la obra, en lo que tiene de comedia en enredo: el titular autonómico de Sanidad es el que insinúa la idoneidad de establecer el toque de queda y quien lo reafirma es la persona que al estado de alarma impuesto por Pedro Sánchez le llamaba “alarmilla”, nada menos que el responsable de la cartera de Justicia, Enrique López López, el magistrado Superlópez elegido por Ayuso para llevar los asuntos legales de su Ejecutivo tras verse obligado a abandonar el Tribunal Constitucional por cuadriplicar la tasa mínima en un control de alcoholemia y conducir su moto sin casco.

La cosa tiene su lógica si se ve en perspectiva y se relaciona su nombramiento con el entremés con el que nos deleitó, algún tiempo después de dejar su cargo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en su sublime interpretación de una exmandataria despechada que atropella la moto de un guardia municipal y se fuga dando lugar a una persecución de película por la Gran Vía madrileña.

Así está la cartelera en la Villa y Corte, donde no paran de divertirse con espectáculos para todos los gustos. Ayer mismo concluyó la escenificación de la Emoción de censura, pues fue eso lo que en realidad tuvo lugar en el Congreso, la ensoñación de un actor secundario que, crecido ante la inesperada expansión de su repetitivo y belicoso argot político, se imaginó a sí mismo tomando Madrid con su raquítico ejército de requetés. El fracaso de Abascal en taquilla estaba cantado, pero faltaba conocer la reseña que haría Casado. Votó no, pero sus flirteos con la abstención revelan que no anda lejos de creerse de verdad los calificativos que su PP utiliza.