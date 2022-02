“Meraki Quartet”, en el “IV Ciclo de Novos Talentos Musicais”

Para completar el mes y en el Paraninfo da Universidade-20´30 h.-, dentro del “IV Ciclo de Novos Talentos Musicais”, iniciativa de Compostela Sound y la “USC”, un concierto del “Meraki Quartet” que integran Andrea González Pérez (saxo soprano), Natalia Fraga Rivera (saxo alto), Alicia Conde Posada (saxo tenor) y Sergio Piñeiro Martínez (saxo barítono), que interpretarán un personal tratamiento de la “Suite Holberg”, de Edvard Grieg y una transcripción para esa formación del “Cuarteto par cuerdas nº 12, en Fa M. Op. 96 (Americano)”, de Antonin Dvorak. La trayectoria de estos intérpretes les llevó por distintos centros de formación y asistencias a masters con reconocidos maestros, Andrea estudió en el Conservatorio Mayeusis con Juan Campos y Diego Rodríguez, para seguir en Córdoba con Manuel Ureña; en Oporto con Fernando Ramos o en Burdeos con Marie Bernardette Charrier. Grabó el cd “Suite Hellenique”, con el repertorista de este ciclo Brais González Pérez y colaboró con la Joven de la “OSG”, dirigida por Roberto González Monjas.

Noelia estudió en el Conservatorio Manuel Quiroga, de Pontevedra, ampliando conTomás Blanco, David Brutti, Beatriz Tirado, Sara Méndez, Rafael Yebra, Pablo Estellés o Marcel van Bree, que hace pocas fechas dirigió a la Banda Municipal de Santiago. Fue dirigida en conciertos por Jan Cober, J. P.Villaplana, un director al que pudimos seguir en más de una ocasión o Andrea Loss. Alicia, estuvo en la Escuela de Música de Valladares, y en el Conservatorio de Vigo, y participó de las docencias de Tomás Alonso, Nikita Zimin, David Brutti, Ángel Soria o Karl Emmanuel Goury. Sergio, nacido en Lucerna (Suiza), se formó en la Escuela de Valga, y tuvo como maestros a Manuel Vilar, Diego García, realizando el grado profesional con Alejandro Cimadevila, y el superior con Pablo Coello. También colaboró con la Joven de la “OSG” y con la Banda Municipal de Santiago. Cuenta con masters seguidos con Marie Bernardette Charrier, X. Casal y Marcos Mariño.

Antonin Dvorak en uno de sus cuartetos por excelencia, el “nº 12, en Fa M. Op. 96” (Americano), una obra de fuerte impronta instintiva completada en un breve espacio de tiempo, menos de dos semanas, en la primavera de 1893, durante una estancia en Spilville, una pequeña ciudad americana, en el estado de Iowa, a la que nuestro músico había llevado como compañía a un joven aspirante, en calidad de secretario y asistente para labores cotidianas, al lado de otros inmigrantes checos. Allí descubrió las raíces de las músicas negras, de la que quedarán razones en otras composiciones como la tan conocida “Sinfonía del Nuevo Mundo”. A este cuarteto, le seguirá un quinteto para cuerdas. Destaca aquí el uso de la gama pentatónica en las escalas menores del intervalo de séptima, en lugar de la sensible de ritmos con puntillo o sincopados, una coincidencia de su propia tradición con la que le participaba esa nueva cultura. Un “Allegro ma non troppo” en forma sonata, al que sigue el “Lento”, una joya de este tipo de movimientos, en el que el diálogo de instrumentos resulta una declaración de intenciones, por sus variantes y distintas presentaciones , que nos trasladan al mundo sonoro de un “blues” a la checa, en un balanceo ensoñador. El “Molto vivace” se presenta como un “scherzo” y que viene a imitar el canto de una curruca local (tanager), motivo que realza los detalles cantables por excelencia, confiados a instrumentos que preparan el camino a un “da capo” conclusivo. El “Vivace ma non troppo”, se prepara con una entrada en forma de danza, sobre un acompañamiento de resulta un estilización de redoble de tambor.

Edvard Grieg y la no menos popular “Suite Holberg Op. 40”, calificada como “en estilo antiguo”, obra destinada a la conmemoración del bicentenario del pensador y escritor Ludvig Holberg, apreciado por su agudo sentido del humor y que para tal acto, añadiría una cantata para coro masculino y una suite para piano, que transcribirá para cuerdas al año siguiente, con motivo de una viaje a Berlín. Con todo, el autor no se sintió a gusto con el resultado definitivo de esta composición de danzas, que encontraba excesivamente dependiente de las influencias precedentes que le había servido como apunte de evolución. No tan de su gusto, la obra volará independiente recibiendo desde el año de su publicación el reconocimiento de los aficionados. Tiempos imaginativos y vistosos desde el “Preludio”, con un aire vagamente solemne sin amaneramientos hasta el claro contraste de la “Zarabanda”, la”Gavota”, plena de ligereza y una encantadora “Mussette” (poco più mosso), dividida en dos partes y atractiva hasta el último detalle expresivo, que ayuda a mantener el talante de esa graciosa suite. Se añade un “Aire. Andante religioso”, en Sol m., de un melodismo íntimo y concentrado que prepara la entrada del tiempo de conclusión , un “Rigodón”, un “Allegro con brio”, para completar esta obra especialmente delicada, de este compositor que tuvo como compañeros a Niels Gade y Richard Nordraak.