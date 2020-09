¿Merecemos esto?

CADA sociedad es víctima y protagonista de su tiempo, de su propia desidia pero también oportunidad para cambiar e impulsar cambios de un destino que no tiene porque ser o venir dado irremisiblemente. No me conformo con aquello ni aquéllos que dicen que merecemos lo que tenemos. ¿Por qué los españoles no tenemos algo mejor? ¿Por qué hemos de conformarnos con comportamientos, actitudes, conductas y pautas rayanas con la deshonestidad, la falta de dignidad, compromiso y valores? Echen un vistazo, siquiera de reojo tímido, a todo lo que nos rodea. Intente al mismo tiempo barrer o limpiar algo la hojarasca, y lo que queda y lo que se ve, roza en ocasiones el esperpento. Y miren hacia lo público, también hacia lo privado. ¿Qué amputarían o dicho más sencillamente, dónde actuarían para crear una sociedad diferente, más comprometida, más auténtica, responsable y sobre todo ética? El espectáculo que nos ofrecen no solo es tedioso, sino vulgar, ramplón, sectario.

Trincheras de barro cainitas donde se fustigan los políticos sin importarles los problemas reales de los ciudadanos. Hoy estamos a la intemperie de nuestros derechos como sociedad. Mal gestionados, peor gobernados, sin rumbo, sin liderazgo de ningún tipo. Sin que nadie sea capaz de dirimir el timón y el rumbo. No hay cuaderno de bitácora, solo zafarrancho estéril de combates absurdos. Diatribas vácuas, banales, absurdas, pueriles de un parvulario en que acaban por convertir todas las instituciones.

No creo que a ningún español les interese lo que se debata, perdón, se ridiculice en el congreso o en el senado. España vive su peor crisis. Y los meses próximos serán durísimos en lo económico, lo laboral, lo financiero, lo social. Nadie es capaz de ofrecer soluciones. Somos país acostumbrado a la improvisación y al silencio domesticado de una sociedad subvencionada y pendiente de papá Estado, sin importarle construir. Vivimos en un impactante engaño de todos y por todo. Y algo que es peor, a nadie parece que esto le importe. Timoratos a los que solo nos cabe el cabreo o el pataleo pero hacia la galería de la indiferencia. Ahí somos de matrícula.

Hace cinco años se henchían los discursos escritos por los amanuenses de aprendices de asesor de un término: “regeneración”, no cada absolutamente nada de eso. Y algunos que han representado las instituciones más altas del Estado, solo lo han hecho poniendo miles de kilómetros por medio en reinos de lujo y autocracias donde el respeto a los derechos humanos no existe. A buena fe que este país traga con todo lo que le echen.

En eso nos adoctrinaron bien. Educar hace décadas que es tarea en la que el desistimiento fue colectivo pero rutinario. No hagan mentes que piensen, pero sí estómagos agradecidos, porque los próceres y sus apellidos concomitantes ya llenarán los grandes puestos, esos que están reservados para la quintaesencia de lo exquisito que construye y devora un país entero. Carpe diem. O si lo prefieren, cuidado que vienen los míos. Lo que estamos viendo estos días, sería soez y ridículo, pero es esperpéntico, cutre, miserable y ruin. Es que nadie es capaz de pensar?