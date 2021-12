Merodear la Navidad

UNA cosa es la Navidad y otra cosa es la Prenavidad. De la Postnavidad prefiero no hablar, no insistan, porque en España dura hasta la noche del 6 de enero y además hay gente que la estira durante semanas, con las rebajas, como quien estira mantequilla ‘light’ sobre la tostada ‘light’.

Pero lo que me preocupa es la previa navideña, o sea, estos días. Para empezar, es un tiempo confuso. No sabes cuándo se da el pistoletazo de salida (perdón por la metáfora: me refiero a una metáfora de fogueo, que conste).

Hace años en España la Prenavidad la marcaba El Corte Inglés, que para eso podía (había poca competencia en esto). Ahora la fecha está más diluida, sobre todo desde que hay ciudades que ya compiten mucho en el lucerío, no digamos más, ni tampoco menos. Hay una batalla por la Prenavidad: es una guerra en tiempos que se suponen de mucha paz, qué le vamos a hacer.

Lo que sucede es que la Navidad necesita estirarse en el calendario, ocupar sitio. No sólo por lo comercial, que también, sino para que tengamos esa sensación de que nos vamos deprendiendo del año con tiempo, con ganas, deshojando días como quien limpia mazorcas, aflojando el puño del esfuerzo, dejándonos seducir por dulces embelecos. La Prenavidad es un campo acotado por luces, sorteos, anuncios de colonias en francés, y así.

A lo que iba. La Prenavidad funciona como una extensión de conveniencia de una Navidad que se va en pocas horas. O del Fin de Año que, descontando los especiales de Raphael, por supuesto eternos, o los ‘Cachitos de Hierro y Cromo’, esa gloria de la televisión pública, se queda apenas en doce uvas. ¿Tanto esparabán (con b, no con v, que es otra cosa) por sólo doce uvas? Bueno, por doce uvas, un frac y un vestido. La gente quiere llegar a Fin de Año con mucha Prenavidad hecha, como si fuera un cursillo de manualidades, como si diera puntos para el carné de conducir. Y las uvas funcionan como un orgasmo del reloj. Algunos tienen un gatillazo en los cuartos.

La Prenavidad es un ensayo repetido muchas veces, una reiteración, y por eso también puede ser un tiempo de hastío. Hay gente que se satura, que se cansa de este continuo merodear la Navidad durante semanas, cuando merodear significa montar el decorado y esperar el sorteo, tan tradicional que las imágenes de cualquier año son casi intercambiables, sobre todo esas del bar de barrio donde inexorablemente ha caído el gordo.

Pero comprendo que, especialmente en días de pandemia, haya gente que encuentre la paz en estas liturgias mediáticas y callejeras. Esa necesidad de pisar terreno conocido, de moverse en lo esperable, ahora que todo son alarmas y fragmentos de apocalipsis, lloviendo sobre nosotros. Transitar la Prenavidad, desde la rareza de este tiempo, tiene algo de regreso a la normalidad perdida, y por eso las luces no dejan de aumentar más y más, por eso se presume de ellas, porque en medio de la tiniebla hay que cumplir al menos con la petición de Goethe en el lecho de muerte, aquella de ‘luz, más luz’. Aunque no sabemos si podrán con este tiempo de oscuridad. La Prenavidad es larga, en previsión de que la Navidad nos resulte corta.

Ahora vivimos una edad en la que los envoltorios son infinitamente más grandes que las cosas que envuelven. Pero, en el proceso de desembalaje, nos entretenemos como niños chicos, igual que merodeamos esta felicidad de la infancia, cuando la Navidad sí era una eternidad nevada: jugamos a extender el tiempo, en eso consiste la lucha por la vida. Todo es ampliar la espera, hacer que sea eterno el prólogo, antes de la última campanada.