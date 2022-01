Metamorfosis

ME pregunto si el tiempo se divide ahora entre el antes y el después del vestido de noche de Cristina Pedroche, valga el pareado. Desde hace algunos años se nos plantea como uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo, se vende mediáticamente como un misterio digno de Las mil y una noches. Las uvas, al menos en esa cadena, parecen pasar a segundo plano, todo está enfocado al momento cumbre en el que la muchacha muestra el secreto ante las cámaras, quizás porque como no hallamos respuesta para los grandes enigmas de la humanidad, con algo hay que conformarse.

Hay algo en todo esto que me gusta: su lado provocador. La presentadora es a menudo vilipendiada en las redes sociales, ese no-lugar, y ella parece disfrutar llevando al límite el juego: aunque todo sea por la audiencia, claro. En esta época de enfrentamientos enconados nadie esperaría menos, pero está bien aquello que lucha contra el lado hipócrita de las cosas, contra el despliegue de dogmas, uno de los grandes males de esta época.

Y la moda, conviene decirlo, es cultura, alta cultura, alta costura. Y sin ella no se entiende la Historia. La moda explica cómo somos. No he visto yo tanta polémica con algunos peinados del mundo del deporte, pongamos por caso.

Que sea esta discusión textil, que tiene tela, la que se produce sistemáticamente en el paso de un año a otro dice mucho del nivel en el que nos movemos. El brilli brilli de las pantallas parece devorarlo todo, y sólo la realidad masticada a ese lado de las cámaras parece tener verdadera relevancia. Lo accesorio va ganando terreno y eso conviene a algunos. No sé cómo les va el Año Nuevo, pero pocas veces he encontrado tanta continuidad, tanta falta de cambio, en este momento de tránsito, en este arrancar la hoja del calendario. Es el continuum de la frustración y el desánimo, ustedes me perdonen.

Es decir, llevamos semanas anunciando que lanzaríamos a 2020 por el acantilado, le hubiéramos dado su merecido si no fuera porque se ha extinguido matemáticamente, tal es el dolor y la decepción que nos ha dejado como herencia. Y, de pronto nos encontramos con que la vida sigue igual. Toda la simbología, todo el rito de Fin de Año, esta vez nos ha parecido más decorado que nunca, cartón piedra y televisión, aunque tuviéramos la chamánica voluntad de hacer magia y limpiar el aire y el corazón. El dintel que atravesamos no nos ofrece un cielo nuevo. Cuando nos despertamos, el coronavirus todavía estaba allí, hubiera escrito Augusto Monterroso.

Nadie sabe cuándo aparecerá, en realidad, el instante en el que dejemos atrás la vieja indumentaria. Necesitamos mudar la vieja piel, pero aún no ha llegado el momento. La metamorfosis que nos convierta en mariposa, como quizás sugería el vestido de Cristina Pedroche.

¿Qué hay de nosotros en esta oscuridad que sin embargo persiste? ¿Hay más de la visión totalizadora de la Historia y de los mitos hermosos, aunque a veces crueles, que aparecen en Las metamorfosis de Ovidio? ¿O corremos el peligro de ser convertidos, en esta noche oscura que no acaba, en un monstruoso insecto, como le sucedió a Gregorio Samsa? ¿Debemos leer el manuscrito de este tiempo contemporáneo bajo la luz poderosa de Franz Kafka? ¿Interpretar que hemos sido transformados en insectos frustrados y solitarios, que sólo acuden ya en masa a la luz y al fulgor de las pantallas?