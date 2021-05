Mi cuerpo, mi nombre

Nacemos un día en algún lugar y morimos otro día. Cuando nacemos comenzamos a vivir, pero solo los demás pueden decir que hemos muerto, porque nadie puede vivir su propia muerte, ya que la muerte no es una parte de la vida, sino su final. Dicen unos que al nacer venimos al mundo, mientras otros, mucho más pesimistas, dicen que solo somos arrojados a él. La diferencia entre llegar y ser arrojado puede depender mucho del lugar en el que uno nazca y de las condiciones en las que vaya a vivir, pero los pesimistas que sostienen que somos arrojados, o también que caemos en el mundo, suelen hacerlo por razones filosóficas o religiosas.

Al nacer prácticamente no vemos, no entendemos el lenguaje ni sabemos orientarnos, al contrario que las crías del resto de los mamíferos. Todo esto lo tenemos que ir aprendiendo a lo largo de meses y años en los que oiremos decenas de miles de veces cómo nos llaman con una palabra que es nuestro nombre propio. Dicen los filósofos que los nombres propios no tienen definición. Si digo “perro” puedo definir lo que es, pero si digo Juan o Aurora la gente me preguntará de quién estoy hablando, y para que me entiendan tendré que hacerles una descripción: “Juan es el hijo de A y B, el que nació en X y vive en Y”. Si nos fijamos en cómo hacemos esas descripciones de las personas, veremos que consisten en situarlas en unas circunstancias determinadas.

Es un elegante tema de disputa filosófica y literaria discutir si es mejor no haber nacido. La pregunta es absurda, porque para poder hacerla hay que haber nacido y solo quien no haya nacido podría intentar convencernos de las ventajas que tiene el no haber existido nunca. Pero, como muchas veces pasa, una cosa es lo que decimos y otra lo que queremos decir, y lo que queremos decir cuando nos hacemos esa pregunta es si la vida en general nos da más placeres y satisfacciones que dolores.

Vivir supone un esfuerzo constante, y no solo para alimentarse o cobijarse, sino también para adaptarse. Según vamos creciendo tenemos que aprender a controlar las necesidades de nuestro cuerpo y a tratarlo como los demás nos dicen. Modificamos el cuerpo con el vestido, que se debe ajustar a lo que está establecido, con los peinados, los adornos, los maquillajes y los tatuajes, con todo lo que los antropólogos llaman las técnicas corporales. Y a la par que construimos nuestro cuerpo lo hacemos con nuestra identidad, al integrarnos en el paso de las generaciones que nos precedieron y de las que nos seguirán y en los marcos sociales, económicos y de todo tipo que nos ha tocado vivir.

Si hacemos un balance entre el placer y el dolor que nos da la vida, puede ocurrir que, cuando el balance es muy negativo, pensemos que vivir no vale la pena, y así podemos caer en la depresión, o suicidarnos, o querer cambiar nuestro papel en la vida, rechazando el que nos ha tocado y negándonos a someter a nuestro cuerpo a las normas que se le imponen, e incluso negándonos a seguir llevando el nombre que ha marcado nuestro destino desde nuestro nacimiento y mediante el que nos catalogan los demás.

El rechazo del cuerpo y el nombre fue frecuente en la historia de numerosas culturas y religiones. Se hizo mortificándolo con el ayuno, con la falta de sueño, con la abstinencia sexual, e incluso infligiéndonos dolor. Así ha sido desde la prehistoria a la actualidad, y así fue en el mundo griego y romano y siguió siéndolo en el cristianismo. En todos esos casos no solo se intentó dominar el cuerpo, sino llegar a la privación sensorial y no sentir dolor ni placer.

En los Problemas, un libro atribuido a Aristóteles, se preguntaba el autor si “el filósofo puede ser feliz cuando lo torturan”. No se trataba de nada sexual sino de saber si podían soportar las torturas de los tiranos, cuando los filósofos eran sorprendidos en complots contra ellos. Se decía que un filósofo antes de confesar el nombre de sus cómplices se mordió la lengua y la escupió, por ejemplo. Más adelante el filósofo Epicteto, que era esclavo y al que su amo solía torturar, un día mientras le estaba lastimando una pierna le dijo: “si sigues así me vas a romper la pierna”. Así fue, a lo que respondió Epicteto con un simple: “te lo dije”. Inverosímil indiferencia filosófica.

Esta insensibilidad al dolor y rechazo del cuerpo fue asumida en la literatura cristiana, cuando exageraba los martirios y describía torturas soportadas días y meses por los fieles perseguidos, a los que se les llamaba “atletas de Cristo” por su capacidad de sufrir el dolor. Es muy curioso ver en una de las Actas de los mártires cómo la protagonista es recompensada antes de su ascensión al cielo por su capacidad de sufrimiento con un cambio de sexo. Paralelamente algunos hombres en el cristianismo primitivo decidieron castrarse para controlarse mejor, y ser “eunucos por el reino de los cielos”, lo que fue censurado por la Iglesia. El caso sería similar: no quiero mi cuerpo, y a veces tampoco quiero mi nombre ni mi identidad, razón por la cual monjes y monjas solían cambiarlo al entrar en su orden religiosa, convirtiéndose en una persona diferente.

La ascesis y el control del cuerpo y el cambio de identidad podían hacer creer a los fieles que habían creado “sociedades de ángeles”. Como los ángeles no tienen cuerpo eso se interpretó como un rechazo del orden social y político vigentes. Para eso se practicó el “ayuno sagrado”, o la anorexia, que intentaba llevar el adelgazamiento del cuerpo hasta el final en un desesperado intento de dominarlo y superar la condición humana. Este ayuno fue más practicado por las mujeres, porque su cuerpo era considerado más impuro. La situación llegó a tal punto que san Agustín tuvo que dedicar todo un libro en su Ciudad de Dios a reivindicar la dignidad y la belleza del cuerpo humano, por ser obra de Dios, y a defender que en la vida eterna los cuerpos resucitados estarán eternamente disfrutando de la plenitud de su salud y belleza juveniles.

En la actualidad vivimos un intenso debate sobre la identidad corporal y personal, centrado en la relación entre ambas y la conducta sexual. En él no se trata de conseguir llegar a ser santo en el cielo cambiando el cuerpo, sino solo de intentar ser feliz en la tierra. El tema es muy complejo, porque va más allá de la sexualidad. La anorexia, por ejemplo, entendida como forma de control del cuerpo, no se relaciona con las opciones sexuales, sean las que sean. Tampoco ocurre esto en las psicosis en la que las personas rechazan su identidad, su nombre y su cuerpo. En las alucinaciones auditivas oímos voces que nos acosan y aterran, en las que se nos llama por nuestro nombre. Muchas personas cambian de personalidad y asumen otra, u otras, porque no ven forma alguna de integrarse con su cuerpo y su nombre en el mundo en el que les ha tocado vivir. En la percepción del cuerpo esas personas pueden confundir su cuerpo con el mundo exterior, o percibirlo, y percibir sus órganos y funciones corporales de un modo caótico, experimentando angustia y pánico en niveles dificilísimos de imaginar para quien no los haya vivido.

La novedad del debate actual sobre el cuerpo y el cambio de personalidad y de nombre no es el tema en sí mismo, sino que se pretende llevar a cabo, no para sufrir más y para torturarse a placer o vivir sumido en la más horrible angustia, sino para sufrir menos e intentar solo ser un poco felices. No se trata de una cuestión anatómica o quirúrgica, como tampoco lo es la anorexia, ni lo son la mayoría de las psicosis ni la vida misma. La felicidad no reside en una molécula, ni tampoco la proporciona el bisturí; depende de nosotros y de lo que nos permitan ser los demás. Y eso es también política, y por supuesto economía, ya que se puede vivir muy bien o muy mal. Por eso son esenciales la tolerancia, el respeto y la capacidad de intentar comprender a los demás.

Como un pequeño homenaje a las personas que padecen estos sufrimientos, ofrezco este poema de una niña de 15 años, que no pudo encontrar una salida, Katrina Sefos, titulado Ahogándome en mi infierno interior:

Me ahogo en aguas profundas y tenebrosas./ Alguien o algo me tiene agarrada aquí./ No puedo ver, todo es negro./ Trato de nadar, de salir a la superficie, pero una/ fuerza me tiene agarrada./ Quiero subir,/ pero siento como me hundo/ hacia abajo, me voy hacia abajo./ Mi cabeza estalla con la presión,/ pero intento nadar./ Cada vez tengo más frío./ Cada segundo mis pulmones son más pequeños./ Le pido a Dios que me salve./ Nadie me contesta. / Estoy en el fondo de las aguas del mar./ Me parece que el agua me quiere comer./ Qué maravilla si pudiese entrar en el infierno./ Sólo quiero morir/ y aliviar la presión, el frío y la oscuridad./ Me perdí a mí misma./ Me veo desde arriba./ Ella está allí a muchas millas de mí./ Ella era feliz, ella era yo, pero no lo soy./ Ya no importa./ No estoy loca, ni triste ni asustada./ Ya no soy nadie, ya no soy nada./ Siento como me hundo hasta el fondo del mar./ y veo las sombras del Sol riéndose de mí y de cómo me muero.

