Michael en noviembre

SIEMPRE digo que noviembre me parece el mes más oscuro y triste, seguramente por estos comienzos funerarios, por las tardes que se lanzan en picado hacia la noche, por el frío que comienza a aullar por las esquinas, pero en realidad es una parte importante del otoño, la estación de las cosechas y las uvas de oro. El otoño rojizo me llena de nostalgia, me recuerda los viajes hacia algún cementerio lejano, que este año no podré hacer. Pero es tanta la muerte acumulada, tanto el dolor de todos, que a ratos pienso que es lo más profundo que compartimos en tiempos de extraordinaria confusión. Soñamos con el sol que ha de salir, pero estamos obligados a atravesar muchas tinieblas.

Sin embargo, me gustaría pensar que, más que el miedo y el dolor de este tiempo feroz, compartimos el deseo de alegría, el humor y la risa. Lo pienso mientras veo ese documental maravilloso, ‘Michael Robinson, Good, Better, Best’, que pasa desde hace apenas unos días por Movistar. Estoy seguro de que es pura coincidencia que se emita en esta semana en la que noviembre se abre con el día en que recordamos a los que nos han dejado. O tal vez no. Pero para momentos de tristeza, nada más alegre que recordar a Robinson.

Michael se fue hace poco tiempo, con poco más de sesenta años, enfermo de un cáncer incurable. Nada que, desgraciadamente, no les suceda a otras personas. Pero el relato de su vida, en esta pieza magistral de una hora y 26 minutos, su último ‘Informe Robinson’ podríamos decir, nos acerca a la verdadera grandeza de la dimensión humana, creo también que a ese delicado temblor de la verdadera bondad. Alguien que sabiéndose tan enfermo dice que le ha llovido la suerte toda la vida, y que, en realidad, si se mide en términos de la felicidad, tiene al menos 130 años, merece mucho la pena.

Michael Robinson fue un futbolista muy popular, en Inglaterra, en Irlanda y en España, y fue, sobre todo, un comunicador diferente, mágico, y ello a pesar de sus dificultades idiomáticas (o como dijo alguno, incluido muchas veces él mismo, también gracias a ellas). Sin embargo, no sirve con Michael esa idea genérica de hombre de éxito. Porque está en los detalles de la infancia, en las voces de sus amigos, de su hermano, de su familia, de sus colegas, la verdadera explicación de cuanto le aconteció, que fue mucho y muy bueno. Quizás los dioses premian a quienes saben apreciar el don de la vida, esos que no renuncian ni un solo instante, como le dijo a su mujer, a vivir la vida en color, jamás en blanco y negro.

El oscuro noviembre se llena de ese color de Michel. Hay risas, también suyas, y hay lágrimas, y una sensación de gran respeto por alguien honesto, dispuesto a hacer que aflore la alegría compartida, porque, escucho, su pasión por compartir lo bueno fue su gran secreto. Creo que es el secreto de la buena gente. Se emocionarán si ven este estupendo documental. Llorarán, seguro, como he llorado yo. Desprende una autenticidad maravillosa, con Michael, enfermo, pero aun con mucho humor, recorriendo con palabras humildes cada momento de su hermoso viaje, desde Blackpool a Brighton, desde Liverpool a Dublin, desde Pamplona hasta Cádiz. No veo otra forma mejor de atravesar este oscuro noviembre: celebrando su pasión por la vida.